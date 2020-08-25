Энди Маррей: “Внешне я выгляжу так, будто у меня негативный настрой, но внутри я верю в свои силы”

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Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

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Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую

Британский теннисист прокомментировал свою победу над Александром Зверевым во втором круге Мастерса в Нью-Йорке.



“Если вы видели мои тренировочные сеты, как проходил подготовительный этап, вы бы сказали, что я вряд ли могу сыграть на таком уровне в своем первом официальном турнире. То же самое касается и моих тренировок дома. Я не мог выиграть ни одну из них. Но тренировки ничего не значат. Очевидно, что имеет значение то, что ты показываешь в матче.

Я двигался довольно неплохо в конце игры. Где-то был спад в интенсивности, где-то не хватало энергии. Я бы предпочел играть со зрителями. Я пробил обводящий удар и в ответ услышал только тишину. Энергия трибун тебя подпитывает. Так что, это тоже частично объясняет, почему интенсивность пропадала в таком затяжном матче. В начале поединка также было очень жарко и влажно. Если бы это был пятисетовый матч, то было бы трудно.

Иногда люди смотрят на меня и думают, что я действительно недоволен собой, что у меня очень негативный настрой на корте. Внешне это определенно так, но внутри у меня есть очень большая вера в себя и я знаю, что могу выиграть в таком матче. Это не всегда видно, но я все время в себя верю”.

В третьем раунде “Western & Southern Open” Энди Маррей сыграет с Милошем Раоничем.









Источник:

atptour.com