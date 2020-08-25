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Теннис

Филип Крайинович: “В матче с Тимом я точно знал, что мне нужно делать”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сербский теннисист поделился впечатлениями о поединке с Домиником Тимом на Мастерсе в США.

“Думаю, что я здорово стартовал в этом матче. Я играл агрессивно и очень счастлив, что пробился в третий круг. Не думаю, что Тим сегодня показал хороший теннис. Но я воспользовался этим шансом, поэтому, думаю, что заслужит выиграть. Я точно знал, что мне нужно делать. Я хорошо подготовился со своим тренером. Кажется, все сложилось в мою пользу”.

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В третьем круге “Western & Southern Open” Филип Крайинович сыграет с Мартоном Фучовичем.

Филип Крайинович: "В матче с Тимом я точно знал, что мне нужно делать"
 

Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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