Филип Крайинович: “В матче с Тимом я точно знал, что мне нужно делать”

Новости
Сегодня, 06:29
Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах
Вчера, 09:57
Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP
23.08.20 07:29
Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"
23.08.20 06:43
Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую
Сербский теннисист поделился впечатлениями о поединке с Домиником Тимом на Мастерсе в США.
“Думаю, что я здорово стартовал в этом матче. Я играл агрессивно и очень счастлив, что пробился в третий круг. Не думаю, что Тим сегодня показал хороший теннис. Но я воспользовался этим шансом, поэтому, думаю, что заслужит выиграть. Я точно знал, что мне нужно делать. Я хорошо подготовился со своим тренером. Кажется, все сложилось в мою пользу”.
> Доминик Тим: “Я показал просто чудовищную игру”
В третьем круге “Western & Southern Open” Филип Крайинович сыграет с Мартоном Фучовичем.
Источник:
atptour.com
Фото: Getty Images.