Филип Крайинович: “В матче с Тимом я точно знал, что мне нужно делать”

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Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

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Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую

Сербский теннисист поделился впечатлениями о поединке с Домиником Тимом на Мастерсе в США.



“Думаю, что я здорово стартовал в этом матче. Я играл агрессивно и очень счастлив, что пробился в третий круг. Не думаю, что Тим сегодня показал хороший теннис. Но я воспользовался этим шансом, поэтому, думаю, что заслужит выиграть. Я точно знал, что мне нужно делать. Я хорошо подготовился со своим тренером. Кажется, все сложилось в мою пользу”.

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В третьем круге “Western & Southern Open” Филип Крайинович сыграет с Мартоном Фучовичем.







Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.