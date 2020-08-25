Новак Джокович: “Ситуация с шеей сейчас лучше, чем два дня назад”

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Сербский теннисист прокомментировал свою стартовую победу над Рикардасом Беранкисом на Мастерсе в США.



“Здорово вернуться на соревнования. После шести месяцев мы все этого ждали. Конечно, условия не идеальные, но мы вернулись. Теннис вернулся и, если говорить в целом, то это очень хорошо.

Ситуация с шеей сейчас лучше. Это продолжается уже четыре дня, но все идет к улучшению. Пока еще я не в том состоянии, в котором хотел бы быть, но я к этому иду. Это доставляет мне трудности во время подачи, но сегодня мне лучше, чем два дня назад. Во время игры я допустил несколько двойных ошибок, а мой соперник точно знал, куда я буду подавать. У меня было не так много вариантов, учитывая, в какой непростой ситуации я находился. Я старался играть гейм за геймом. Беранкис очень хорошо пробивал по мячу, очень быстро. Не знаю, что в этом году сделали с покрытием, но оно как минимум на 20-30% быстрее, чем до этого. Поэтому сейчас требуется время, чтобы адаптироваться.

Надеюсь, что после матча большого воспаления не будет. Не знаю, какими будут последствия, надеюсь, что не будут плохими. С физиотерапевтами сделаем все возможное, но посмотрим, что принесет нам день завтрашний”.

В третьем круге “Western & Southern Open” Новак Джокович сыграет с Теннисом Сандгреном.







Источник:

sportklub.rs

Фото: Getty Images.