Нью-Йорк. Раонич и Сандгрен прошли в третий круг Мастерса

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Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую

Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира

Продолжаются матчи второго круга на “Western & Southern Open”.



Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

Д. Медведев (Россия) – М. Гирон (США) 6-4, 6-4

А. Бедене (Словения) – Т. Фритц (США) 7-6(5), 7-5

М. Раонич (Канада) – Д. Эванс (Великобритания) 6-3, 7-5

Т. Сандгрен (США) – Ф. Оже-Альяссим (Канада) 6-7(4), 6-2, 7-6(5)

– Теннис Сандгрен впервые в карьере выступит в третьем раунде на «Мастерсах». Следующим соперником американца станет победитель встречи Новак Джокович – Рикардас Беранкис.

– Милош Раонич одержал победу в первом очном противостоянии с Дэном Эвансом. В третьем круге Раонич сыграет либо с Энди Марреем, либо с Александром Зверевым.

– Первый очный поединок проведут Даниил Медведев и Альяж Бедене.









Фото: Getty Images.