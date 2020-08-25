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Теннис

Нью-Йорк. Раонич и Сандгрен прошли в третий круг Мастерса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Продолжаются матчи второго круга на “Western & Southern Open”.

Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг
Д. Медведев (Россия) – М. Гирон (США) 6-4, 6-4
А. Бедене (Словения) – Т. Фритц (США) 7-6(5), 7-5
М. Раонич (Канада) – Д. Эванс (Великобритания) 6-3, 7-5
Т. Сандгрен (США) – Ф. Оже-Альяссим (Канада) 6-7(4), 6-2, 7-6(5)

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– Теннис Сандгрен впервые в карьере выступит в третьем раунде на «Мастерсах». Следующим соперником американца станет победитель встречи Новак Джокович – Рикардас Беранкис.

– Милош Раонич одержал победу в первом очном противостоянии с Дэном Эвансом. В третьем круге Раонич сыграет либо с Энди Марреем, либо с Александром Зверевым.

– Первый очный поединок проведут Даниил Медведев и Альяж Бедене.

Нью-Йорк. Раонич и Сандгрен прошли в третий круг Мастерса
 

Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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