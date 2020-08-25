Удар дня от Виктории Кужмовой на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисУдар дня от Виктории Кужмовой на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)ТеннисУдар дня от Виктории Кужмовой на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 25, 2020 в 14:450Share2 Лучший удар понедельника на турнире в США исполнила словачка Виктория Кужмова в рамках парного разряда. Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × 2 = Вам может понравиться Теннис Обзор матча Даяна Ястремская – Бернарда Пера в Нью-Йорке (ВИДЕО)25.08.2020Читать большеТеннис Новак Джокович: “Ситуация с шеей сейчас лучше, чем два дня назад”25.08.2020Читать большеТеннис USTA прокомментировала текущую ситуацию с аргентинским тренером25.08.2020Читать большеТеннис Нью-Йорк. Раонич и Сандгрен прошли в третий круг Мастерса25.08.20209Читать большеТеннис Прямая трансляция: Даяна Ястремская – Бернарда Пера. Нью-Йорк. Второй круг25.08.20208Читать большеТеннис Нью-Йорк. Боузкова победила шестую сеяную, Уильямс одержала волевую победу в матче с Рус24.08.20203Читать большеТеннис Марта Костюк готовится к выступлению на US Open (ВИДЕО)24.08.20205Читать большеТеннис Суарес-Наварро – 25-я теннисистка, снявшаяся с US Open24.08.202024.08.20202Читать большеТеннис Ализе Корне: “Верю, что у меня есть шансы зайти как можно дальше в Нью-Йорке”24.08.202012Читать большеТеннис Теннисисты поздравляют украинцев с Днём Независимости24.08.20206Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020ФутболСергей Давидов перейдет в ФК Металл15.08.202015.08.2020ФутболРуслан Фомин может стать новичком Металла12.08.202012.08.2020ФутболЛига чемпионов. ПСЖ обыграл “Аталанту” благодаря невероятной концовке13.08.2020Футбол“Динамо” хотело подписать звездного румына27.07.2020