Энди Маррей: “Мне бы хотелось увидеть Месси в английской Премьер-лиге”

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Теннисист хотел бы посмотреть на игру аргентинского футболиста в английском чемпионате.



“Если честно, мне бы хотелось увидеть Месси в английской Премьер-лиге, – рассказал Маррей на пресс-конференции в Нью-Йорке. – Мне все равно, за какой клуб он бы играл. Я слежу за игрой “Арсенала”, но не думаю, что он бы к ним присоединился. Думаю, что он бы многое привнес в этот чемпионат. Если бы у меня была такая возможность, может я бы и пошел посмотреть на его игру вживую несколько раз. Я немного смотрел его матчи, когда он был гораздо моложе. Когда я жил в Барселоне, пару раз я видел его игру. Я слышал, многие говорят, мол, смог бы он так играть в холодную среду на «Стоуке». И я всегда говорил, конечно, он сможет, потому что он лучший игрок всех времен. С ним все было бы отлично. Мне бы хотелось посмотреть, как он показал бы людям, что способен на это”.







Источник:

metro.co.uk

Фото: Getty Images.