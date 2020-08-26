Мария Саккари: “Горжусь тем, как смогла бороться в матче против Уильямс”

Новости

Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Греческая теннисистка рассказала о победе в третьем круге турнира WTA в Нью-Йорке



В матче за выход в четвертьфинал Western & Southern Open гречанка обыграла Серену Уильямс.

“Я очень рада своей победе, потому что Серена была моим кумиром в детстве. Она многого достигла за свою карьеру. Я горжусь тем, как смогла бороться и продемонстрировала психологическую стойкость.

Первые полтора сета я не чувствовала своих ударов. Были моменты, когда я показывала хороший теннис, но я знала, что играю отвратительно. Конечно же, выигранный второй сет положительно повлиял на меня, но то, как я подавала в начале третьего сета придало мне уверенности до конца игры.

Я не видела матчи Йоханны Конты на этой неделе, но предполагаю, что сейчас она играет очень хорошо. Это будет сложный матч. Я уже не помню, как она играет, пока рано об этом думать”.







Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Ben Solomon.