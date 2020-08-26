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Мария Саккари: “Горжусь тем, как смогла бороться в матче против Уильямс”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Я очень рада своей победе, потому что Серена была моим кумиром в детстве. Она многого достигла за свою карьеру. Я горжусь тем, как смогла бороться и продемонстрировала психологическую стойкость.

Первые полтора сета я не чувствовала своих ударов. Были моменты, когда я показывала хороший теннис, но я знала, что играю отвратительно. Конечно же, выигранный второй сет положительно повлиял на меня, но то, как я подавала в начале третьего сета придало мне уверенности до конца игры.

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Я не видела матчи Йоханны Конты на этой неделе, но предполагаю, что сейчас она играет очень хорошо. Это будет сложный матч. Я уже не помню, как она играет, пока рано об этом думать”.

Мария Саккари: "Горжусь тем, как смогла бороться в матче против Уильямс"
 

Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Ben Solomon.

Источник: btu.org.ua
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