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Теннис

Наоми Осака: “В таких матчах, как против Ястремской, никогда не знаешь, кто победит”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В третьем круге Western & Southern Open десятая ракетка мира обыграла украинку Даяну Ястремскую.

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“Главное было продолжать мыслить позитивно. Этот матч отличался от моего предыдущего, потому что Даяна очень талантливая теннисистка, и никогда не знаешь, кто сумеет одержать победу. Я старалась не показывать свои эмоции. То, что её тренирует мой бывший тренер, на меня никак не повлияло. Я не из тех людей, которые обращают внимание на то, на что не могут повлиять. Мне кажется, это уже не впервые такое произошло, так что я стараюсь о подобном не думать”.

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> Обзор матча Даяна Ястремская – Наоми Осака в Нью-Йорке (ВИДЕО)

В четвертьфинале Наоми Осака сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Наоми Осака: "В таких матчах, как против Ястремской, никогда не знаешь, кто победит"
 

Источник: btu.org.ua
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