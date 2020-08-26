Наоми Осака: “В таких матчах, как против Ястремской, никогда не знаешь, кто победит”

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Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

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Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Первые комментарии японки после выхода в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Йорке



В третьем круге Western & Southern Open десятая ракетка мира обыграла украинку Даяну Ястремскую.

“Главное было продолжать мыслить позитивно. Этот матч отличался от моего предыдущего, потому что Даяна очень талантливая теннисистка, и никогда не знаешь, кто сумеет одержать победу. Я старалась не показывать свои эмоции. То, что её тренирует мой бывший тренер, на меня никак не повлияло. Я не из тех людей, которые обращают внимание на то, на что не могут повлиять. Мне кажется, это уже не впервые такое произошло, так что я стараюсь о подобном не думать”.

> Обзор матча Даяна Ястремская – Наоми Осака в Нью-Йорке (ВИДЕО)

В четвертьфинале Наоми Осака сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.





