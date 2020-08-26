Нью-Йорк. Мертенс стала первой полуфиналисткой

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Элизе Мертенс уверенно выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире в США
Western & Southern Open – Premier 5
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвертьфинал
Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Джессика Пегула (США, Q) 6:1, 6:3
Для выхода в полуфинал бельгийской теннисистке понадобилось чуть больше часа. По ходу матча Мертенс сделала пять брейков и проиграла один гейм на собственной подаче.
Бельгийка впервые сыграет в полуфинале Western & Southern Open, улучшив свой результат 2018 года, когда она дошла до четвертьфинала в Цинциннати.
Соперница Элизе определится в матче между четвёртой сеяной Наоми Осакой и Анетт Контавейт из Эстонии.