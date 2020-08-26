Среда, 26 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНью-Йорк. Мертенс стала первой полуфиналисткой
Теннис

Нью-Йорк. Мертенс стала первой полуфиналисткой

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 20:34

Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

Вчера, 23:28

Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Вчера, 06:29

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

24.08.20 09:57

Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

Элизе Мертенс уверенно выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире в США

Western & Southern Open – Premier 5
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Australian Open. Козлова вновь проигрывает на старте турнира

Четвертьфинал
Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Джессика Пегула (США, Q) 6:1, 6:3

Для выхода в полуфинал бельгийской теннисистке понадобилось чуть больше часа. По ходу матча Мертенс сделала пять брейков и проиграла один гейм на собственной подаче.

Бельгийка впервые сыграет в полуфинале Western & Southern Open, улучшив свой результат 2018 года, когда она дошла до четвертьфинала в Цинциннати.

Соперница Элизе определится в матче между четвёртой сеяной Наоми Осакой и Анетт Контавейт из Эстонии.

Читайте также:  Ролан Гаррос. Даяна Ястремская против Карлы Суарес-Наварро в первом круге: превью матча

Нью-Йорк. Мертенс стала первой полуфиналисткой
 

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Мария Саккари: “Горжусь тем, как смогла бороться в матче против Уильямс”

Прага. Стаховский останавливается в третьем круге

Прямая трансляция: Сергей Стаховский – Таллон Грикспур. Прага. Третий круг

Энди Маррей: “Мне бы хотелось увидеть Месси в английской Премьер-лиге”

Нью-Йорк. Уильямс покидает турнир после матча с Саккари

Закрыть