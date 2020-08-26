Нью-Йорк. Мертенс стала первой полуфиналисткой

Новости

Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

Элизе Мертенс уверенно выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире в США



Western & Southern Open – Premier 5

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Джессика Пегула (США, Q) 6:1, 6:3

Для выхода в полуфинал бельгийской теннисистке понадобилось чуть больше часа. По ходу матча Мертенс сделала пять брейков и проиграла один гейм на собственной подаче.

Бельгийка впервые сыграет в полуфинале Western & Southern Open, улучшив свой результат 2018 года, когда она дошла до четвертьфинала в Цинциннати.

Соперница Элизе определится в матче между четвёртой сеяной Наоми Осакой и Анетт Контавейт из Эстонии.



