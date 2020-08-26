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Теннис

Нью-Йорк. Уильямс покидает турнир после матча с Саккари

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Нью-Йорке стали известны участницы четвертьфинальной стадии

Western & Southern Open – Premier 5
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Третий круг

Мария Саккари (Греция, 13) – Серена Уильямс (США, 3) 5:7, 7:6(5), 6:1
Онс Жабер (Тунис) – Кристина Макхэйл (США, Q) 6:3, 6:0
Виктория Азаренко (Беларусь) – Ализе Корне (Франция) 6:4, 7:5

Мария Саккари сравняла счет в личном противостоянии с Сереной Уильямс (в 2018 году американка выиграла в матче Кубка Хопмана). В шестом гейме, на подаче Уильямс, Саккари не реализовала семь матчболов и завершила матч с восьмого уже на своей подаче. Для гречанки это девятая победа в карьере над теннисисткой топ-10. Саккари второй год подряд проходит в четвертьфинал Western & Southern Open, где встретится с британкой Йоханной Контой.

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Онс Жабер впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира и второй раз на соревнованиях Premier 5. Выход в четвертьфинал позволит Онс дебютировать в топ-30 рейтинга WTA.

Виктория Азаренко сыграла седьмой матч против Ализе Корне и одержала седьмую победу. Белоруска, побеждавшая на этом турнире в 2013 году, впервые проходит в четвертьфинал соревнований Premier 5 с мая прошлого года (Рим). За выход в полуфинал Азаренко сыграет с Онс Жабер с которой ранее не встречалась.

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Четвертьфинальные пары:

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Джессика Пегула (США, Q)
Наоми Осака (Япония, 4WC) – Анетт Контавейт (Эстония, 12)
Йоханна Конта (Великобритания, 8) – Мария Саккари (Греция, 13)
Онс Жабер (Тунис) – Виктория Азаренко (Беларусь)

Нью-Йорк. Уильямс покидает турнир после матча с Саккари
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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