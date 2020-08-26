Нью-Йорк. Уильямс покидает турнир после матча с Саккари

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Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

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В Нью-Йорке стали известны участницы четвертьфинальной стадии



Western & Southern Open – Premier 5

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция, 13) – Серена Уильямс (США, 3) 5:7, 7:6(5), 6:1

Онс Жабер (Тунис) – Кристина Макхэйл (США, Q) 6:3, 6:0

Виктория Азаренко (Беларусь) – Ализе Корне (Франция) 6:4, 7:5

Мария Саккари сравняла счет в личном противостоянии с Сереной Уильямс (в 2018 году американка выиграла в матче Кубка Хопмана). В шестом гейме, на подаче Уильямс, Саккари не реализовала семь матчболов и завершила матч с восьмого уже на своей подаче. Для гречанки это девятая победа в карьере над теннисисткой топ-10. Саккари второй год подряд проходит в четвертьфинал Western & Southern Open, где встретится с британкой Йоханной Контой.

Онс Жабер впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира и второй раз на соревнованиях Premier 5. Выход в четвертьфинал позволит Онс дебютировать в топ-30 рейтинга WTA.

Виктория Азаренко сыграла седьмой матч против Ализе Корне и одержала седьмую победу. Белоруска, побеждавшая на этом турнире в 2013 году, впервые проходит в четвертьфинал соревнований Premier 5 с мая прошлого года (Рим). За выход в полуфинал Азаренко сыграет с Онс Жабер с которой ранее не встречалась.

Четвертьфинальные пары:

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Джессика Пегула (США, Q)

Наоми Осака (Япония, 4WC) – Анетт Контавейт (Эстония, 12)

Йоханна Конта (Великобритания, 8) – Мария Саккари (Греция, 13)

Онс Жабер (Тунис) – Виктория Азаренко (Беларусь)







Фото: Getty Images.