Обзор матча Даяна Ястремская – Наоми Осака в Нью-Йорке (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисОбзор матча Даяна Ястремская – Наоми Осака в Нью-Йорке (ВИДЕО)ТеннисОбзор матча Даяна Ястремская – Наоми Осака в Нью-Йорке (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 26, 2020 в 03:310Share3 Репортаж поединка третьего круга на турнире “Western & Southern Open”. Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:12 + одиннадцать = Вам может понравиться Теннис Наоми Осака: “В таких матчах, как против Ястремской, никогда не знаешь, кто победит”26.08.20205Читать большеТеннис Прямая трансляция: Даяна Ястремская – Наоми Осака. Нью-Йорк. Третий круг25.08.202017Читать большеТеннис Свитолина и Ястремская заявлены на турнир в Риме25.08.202025.08.20203Читать большеТеннис Филип Крайинович: “В матче с Тимом я точно знал, что мне нужно делать”25.08.20208Читать большеТеннис Энди Маррей: “Внешне я выгляжу так, будто у меня негативный настрой, но внутри я верю в свои силы”25.08.2020Читать большеТеннис Удар дня от Виктории Кужмовой на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)25.08.20202Читать большеТеннис Обзор матча Даяна Ястремская – Бернарда Пера в Нью-Йорке (ВИДЕО)25.08.2020Читать большеТеннис Новак Джокович: “Ситуация с шеей сейчас лучше, чем два дня назад”25.08.2020Читать большеТеннис USTA прокомментировала текущую ситуацию с аргентинским тренером25.08.2020Читать большеТеннис Нью-Йорк. Раонич и Сандгрен прошли в третий круг Мастерса25.08.202010Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболСК Днепр-1 и Заря претендуют на Русина25.08.202025.08.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020ФутболРуслан Фомин может стать новичком Металла12.08.202012.08.2020ФутболЛига чемпионов. ПСЖ обыграл “Аталанту” благодаря невероятной концовке13.08.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019