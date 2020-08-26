Прага. Стаховский останавливается в третьем круге

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Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

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Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Сергей Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал “челленджера” в Чехии.



RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour

Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Третий круг

Сергей Стаховский (Украина, 12) – Таллон Грикспур (Нидерланды) 1-6, 1-6

Соперники провели на корте около часа. Стаховский проиграл на подаче 5 геймов, а Грикспур защитил все геймы на своей подаче.

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Фото: ATP Challenger.