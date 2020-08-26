Прага. Стаховский останавливается в третьем круге

Новости
Вчера, 23:28
Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге
Вчера, 06:29
Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах
24.08.20 09:57
Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP
23.08.20 07:29
Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"
Сергей Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал “челленджера” в Чехии.
RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Третий круг
Сергей Стаховский (Украина, 12) – Таллон Грикспур (Нидерланды) 1-6, 1-6
Соперники провели на корте около часа. Стаховский проиграл на подаче 5 геймов, а Грикспур защитил все геймы на своей подаче.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK
Фото: ATP Challenger.