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Теннис

Прага. Стаховский останавливается в третьем круге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сергей Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал “челленджера” в Чехии.

RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

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Третий круг
Сергей Стаховский (Украина, 12) – Таллон Грикспур (Нидерланды) 1-6, 1-6

Соперники провели на корте около часа. Стаховский проиграл на подаче 5 геймов, а Грикспур защитил все геймы на своей подаче.

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Прага. Стаховский останавливается в третьем круге
 

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Фото: ATP Challenger.

Источник: btu.org.ua
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