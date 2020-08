Саша Бажин: “Сегодня на корте Осака была лучшим игроком”

Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Наоми Осака со счетом 6-3, 6-1 обыграла украинку в третьем круге “Western & Southern Open”.

“Поздравляю Наоми и её команду, – написал Бажин на своей странице в Твиттере. – Сегодня на корте она была лучшим игроком. Удачи до конца турнира”.

Congratulations to @naomiosaka and her team. She was the better player out there today and good luck for the rest of the tournament. #CInCyTENNIS

— sascha Bajin (@BigSascha) August 25, 2020