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Даниил Медведев: “Полгода не смогу водить машину во Франции”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Пятая ракетка мира прокомментировал инцидент, который произошел во время паузы в сезоне в Монте-Карло.

По информации СМИ, 1 августа на трасе А8 группа водителей, среди которых были теннисисты Даниил Медведев и Григор Димитров, превысила ограничение скорости. В результате полиция оштрафовала участником инцидента и отобрала у них водительские права.

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“Да, я действительно превысил скорость, – рассказал Медведев в интервью в Нью-Йорке. – Так что, я полгода не смогу водить машину во Франции. Ничего не поделаешь, я принял эту ситуацию. Я нарушил правила и должен понести за это ответственность. Я ехал со скоростью 163 км/ч, если бы было 159 км/ч, то мои права не забрали бы. На трасе не было машин, и я ехал после тяжелого дня тренировок, так что хотел добраться домой побыстрее”.

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Прошлогодний чемпион “Western & Southern Open” выбыл с турнира по итогам четвертьфинала.

Даниил Медведев: "Полгода не смогу водить машину во Франции"
 

Источник:
asapsports.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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