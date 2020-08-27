Даниил Медведев: “Полгода не смогу водить машину во Франции”

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Пятая ракетка мира прокомментировал инцидент, который произошел во время паузы в сезоне в Монте-Карло.



По информации СМИ, 1 августа на трасе А8 группа водителей, среди которых были теннисисты Даниил Медведев и Григор Димитров, превысила ограничение скорости. В результате полиция оштрафовала участником инцидента и отобрала у них водительские права.

“Да, я действительно превысил скорость, – рассказал Медведев в интервью в Нью-Йорке. – Так что, я полгода не смогу водить машину во Франции. Ничего не поделаешь, я принял эту ситуацию. Я нарушил правила и должен понести за это ответственность. Я ехал со скоростью 163 км/ч, если бы было 159 км/ч, то мои права не забрали бы. На трасе не было машин, и я ехал после тяжелого дня тренировок, так что хотел добраться домой побыстрее”.

Прошлогодний чемпион “Western & Southern Open” выбыл с турнира по итогам четвертьфинала.









Источник:

asapsports.com

Фото: Getty Images.