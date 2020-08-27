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Теннис

Хуан Мартин дель Потро перенес третью операцию на колене

Евгений НикитюкНет комментариев
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Операцию проводил швейцарский специалист Роланд Бидерт, который также лечил Роджера Федерера и Стэна Вавринку. Для дель Потро это уже третья операция после травмы, которую он получил в 2018 году на Мастерсе в Шанхае.

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Свой последний матч аргентинец провел в июне прошлого года на турнире в Лондоне, где повторно травмировал колено в матче с Денисом Шаповаловым.

>>> Хуан Мартин дель Потро: “Я не хочу заканчивать дело, которое люблю, из-за травмы”

Хуан Мартин дель Потро перенес третью операцию на колене
 

Источник: btu.org.ua
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