Хуан Мартин дель Потро перенес третью операцию на колене

Новости

Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

Аргентинский теннисист был прооперирован сегодня в Швейцарии



Операцию проводил швейцарский специалист Роланд Бидерт, который также лечил Роджера Федерера и Стэна Вавринку. Для дель Потро это уже третья операция после травмы, которую он получил в 2018 году на Мастерсе в Шанхае.

Свой последний матч аргентинец провел в июне прошлого года на турнире в Лондоне, где повторно травмировал колено в матче с Денисом Шаповаловым.

>>> Хуан Мартин дель Потро: “Я не хочу заканчивать дело, которое люблю, из-за травмы”

Actualización sobre @delpotrojuan. Update on #Delpo. pic.twitter.com/wqLsVdC5MP — TeamDelpo (@teamdelpo) August 26, 2020



