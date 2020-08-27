Хуан Мартин дель Потро перенес третью операцию на колене

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Аргентинский теннисист был прооперирован сегодня в Швейцарии
Операцию проводил швейцарский специалист Роланд Бидерт, который также лечил Роджера Федерера и Стэна Вавринку. Для дель Потро это уже третья операция после травмы, которую он получил в 2018 году на Мастерсе в Шанхае.
Свой последний матч аргентинец провел в июне прошлого года на турнире в Лондоне, где повторно травмировал колено в матче с Денисом Шаповаловым.
>>> Хуан Мартин дель Потро: “Я не хочу заканчивать дело, которое люблю, из-за травмы”
Actualización sobre @delpotrojuan.
Update on #Delpo. pic.twitter.com/wqLsVdC5MP
— TeamDelpo (@teamdelpo) August 26, 2020