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Теннис

Наоми Осака согласилась сыграть в полуфинале турнира в Нью-Йорке по просьбе USTA и WTA

Евгений НикитюкНет комментариев
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Японская теннисистка после общения с Женской теннисной ассоциацией и Американской ассоциацией тенниса приняла решение сыграть в полуфинале Western & Southern Open, который запланирован на завтра.

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“Как вам известно, вчера я отказалась от участия на турнире в знак протеста против расовой несправедливости и продолжающегося насилия со стороны полиции. Я была (и есть) готова отдать победу в этом матче своей сопернице.

Однако, после моего заявления и длительных консультаций с WTA и USTA, я согласилась сыграть свой матч в пятницу по их просьбе. Ранее ими было предложено перенести все матчи на пятницу, и я считаю, что это привлечёт к проблеме больше внимания. Я хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку”.

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Завтра за выход в полуфинал турнира в Нью-Йорке Осака будет бороться с Элизе Мертенс.

Наоми Осака согласилась сыграть в полуфинале турнира в Нью-Йорке по просьбе USTA и WTA
 

Источник:
www.theguardian.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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