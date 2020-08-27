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Теннис

Прага. Молчанов покидает парный турнир после четвертьфинала

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинец Денис Молчанов и его напарник Артур Риндеркнех из Франции завершили выступление на “челленджере”.

RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

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В четвертьфинале Денис Молчанов и Артур Риндеркнех потерпели поражение от четвертой сеяной пары Сандер Арендс / Дэвид Пэл из Нидерландов: 6-7(8), 6-7(3). Соперники оформили по брейку в каждом сете.

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Прага. Молчанов покидает парный турнир после четвертьфинала
 

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Фото: БТУ.

Источник: btu.org.ua
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