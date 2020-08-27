Прага. Молчанов покидает парный турнир после четвертьфинала

Новости

Боб и Майк Брайаны закончили свои профессиональные выступления

Ангелина Калинина попала в список участниц US Open

Нью-Йорк. Ястремская проиграла Осаке в третьем круге

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

Украинец Денис Молчанов и его напарник Артур Риндеркнех из Франции завершили выступление на “челленджере”.



RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour

Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В четвертьфинале Денис Молчанов и Артур Риндеркнех потерпели поражение от четвертой сеяной пары Сандер Арендс / Дэвид Пэл из Нидерландов: 6-7(8), 6-7(3). Соперники оформили по брейку в каждом сете.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK









Фото: БТУ.