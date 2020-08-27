Прага. Молчанов покидает парный турнир после четвертьфинала

Новости
Сегодня, 09:16
Боб и Майк Брайаны закончили свои профессиональные выступления
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25.08.20 23:28
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25.08.20 06:29
Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах
Украинец Денис Молчанов и его напарник Артур Риндеркнех из Франции завершили выступление на “челленджере”.
RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В четвертьфинале Денис Молчанов и Артур Риндеркнех потерпели поражение от четвертой сеяной пары Сандер Арендс / Дэвид Пэл из Нидерландов: 6-7(8), 6-7(3). Соперники оформили по брейку в каждом сете.
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Фото: БТУ.