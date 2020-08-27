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Результаты жеребьевки Открытого чемпионата США

Евгений НикитюкНет комментариев
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31 августа в Нью-Йорке стартует американский “мэйджор”.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в первом круге сыграет против Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины. В этой же четверти посеяны Джон Иснер, Денис Шаповалов и Давид Гоффен.

Во второй четверти сыграют Стефанос Циципас, Борна Чорич и Александр Зверев.

Второй сеяный Доминик Тим сыграет на старте против Жауме Мунара из Испании. В четверти с Тимом также находятся Марин Чилич, Феликс Оже-Альяссим и Алекс де Минор.

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Прошлогодний финалист и третья ракетка турнира Даниил Медведев вступит в борьбу матчем против аргентинца Федерико Дельбониса. В эту четверть попали Маттео Берреттини, Андрей Рублёв и Григор Димитров.
Результаты жеребьевки Открытого чемпионата США
Результаты жеребьевки Открытого чемпионата США

Результаты жеребьевки Открытого чемпионата США
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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