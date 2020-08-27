Результаты жеребьевки Открытого чемпионата США

31 августа в Нью-Йорке стартует американский “мэйджор”.



Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в первом круге сыграет против Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины. В этой же четверти посеяны Джон Иснер, Денис Шаповалов и Давид Гоффен.

Во второй четверти сыграют Стефанос Циципас, Борна Чорич и Александр Зверев.

Второй сеяный Доминик Тим сыграет на старте против Жауме Мунара из Испании. В четверти с Тимом также находятся Марин Чилич, Феликс Оже-Альяссим и Алекс де Минор.

Прошлогодний финалист и третья ракетка турнира Даниил Медведев вступит в борьбу матчем против аргентинца Федерико Дельбониса. В эту четверть попали Маттео Берреттини, Андрей Рублёв и Григор Димитров.













Фото: Getty Images.