Виктория Кутузова: “След от укуса паука поверг турнирного доктора в ступор”

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Виктория Кутузова на своей странице в Фейсбуке вспоминает инцидент накануне поединка с бельгийкой Ким Клейстерс.

“Если вы думаете, что приключения, связанные с Ким Клейстерс на Уимблдоне закончились, то вы глубоко ошибаетесь. В сентябре 2009 года судьба вновь свела нас в Нью-Йорке на турнире US Open. Это было возвращение Клейстерс после рождения дочери. Она была в фантастической форме, мотивирована и заточена на победу.

Я с нетерпением ждала поединок, который так и не состоялся в 2006 году. Вспоминая горький опыт предыдущего матча, я со всей ответственностью отнеслась к здоровью, питанию и подготовке к матчу, который должен был пройти на стадионе “Arthur Ashe”. Всё шло своим чередом, однако меня не покидало навязчивое чувство тревоги и беспокойства.

За день до матча после тренировки, как принято у профи, я решила пойти на травяное поле, сделать заминку и растяжку на газоне. И вот, умостившись на мягкой, немного прохладной траве, я потянулась к ноге, как вдруг… Всё моё тело пронзила острая боль, равносильная, как мне показалось, нападению целого роя пчёл. Не понимая, что произошло, я вскочила и начала судорожно пытаться с себя “что-то” скинуть. Это “что-то”, оказался довольно крупных размеров и непонятной расцветки, но ОООЧЕНЬ страшный на вид, ПАУК.

Вы даже представить себе не можете, как быстро я очутилась возле папы. Мастер спорта по легкой атлетике позавидовал бы моей скорости.

Надо отдать должное Валерию Георгиевичу. Пока я, заикаясь, рассказывала о произошедшем, на его лице не дрогнул ни один мускул. Абсолютно спокойным, немного даже “металлическим” голосом, он произнёс: “Возьми себя в руки”, и повёл меня к врачу. Как ни крути, а многолетний опыт отца двух дочерей наложил неизгладимый отпечаток. Сделал его стрессоустойчивым и готовым к любым, порой абсолютно невероятным испытаниям.

След от укуса паука поверг турнирного доктора в ступор. “Где же ты его нашла, Виктория?!”, – спросил он меня с удивлением. Выписав горсть каких-то таблеток, он отправил меня отдыхать.

Проснувшись утром, я побледнела от ужаса. Пальцы на моих руках опухли до неузнаваемости. О разминке речь идти не могла, надо было срочно что-то решать!!! Увидев меня утром вновь, врач принялся судорожно креститься. Всё оставшееся время перед матчем, мы отчаянно пытались снять отек уколами и очередной жменей непонятных таблеток. Побочным эффектом которых, как оказалось, были сонливость, падение концентрации внимания, замедленная реакция и ухудшение чёткости зрения. Как раз всё то, что не помешало бы на матче с Ким.

Постепенно отек начинал сходить. Руки приобретали человеческий вид и в то же время меня начинало предательски клонить в сон. Пришло время матча. Волнения не было, я боролась с побочками. Состояние, в котором я прибывала на матче, было больше похоже на «SlowMotion». Мячик двоился в глазах, я катастрофически не успевала за темпом Ким. Результат был предсказуемым, я не смогла оказать достойного сопротивления!

После матча мне пришли сотни гневных сообщений от фанатов и людей, играющих на ставках. Меня обвинили в сливе матча и полном нежелании бороться. Я избегала соцсетей и не отвечала на вопросы журналистов. Не хотелось оправдываться. Благо, чуть позже один из американских теннисных писателей, дал интервью, в котором хоть немного прояснил ситуацию. Отрывок этого видео, я прикреплю ниже.

Вывод, который я хочу, чтобы сделали из этой истории, такой:

! Не судите игрока по отдельному матчу. Вполне возможно, что он столкнулся с такими преградами, что уже одно то, что он вышел на корт – это БОЛЬШАЯ ПОБЕДА.

*Хотя, если говорить откровенно, наш мир станет весьма скучным, без «диванных» экспертов и «комнатных» рембо.

! А для спортсменов вывод простой: играйте только для СЕБЯ! Не ищите признания и бесконечно преданной любви фанатов. Сегодня вас носят на руках, воспевая дифирамбы, а завтра могут запросто закидать тухлыми яйцами!

P.S. Кстати, тот US Open Ким таки выиграла. Обыграв в финале Каролин Возняки – 7:5,6:3″.







Фото: Imago.