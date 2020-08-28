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Теннис

Алекс Корретха: “Отсутствие зрителей на US Open может помочь Ястремской немного расслабиться”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущий и комментатор телеканала “Eurosport” – о предстоящем выступлении Даяны Ястремской на Открытом чемпионате США.

“Я знаю, что дела у Даяны идут очень хорошо, она как раз из числа тех игроков, у которых по ощущениям на старте есть шансы выступить здорово, – ответил Корретха на вопрос нашего портала в рамках медиа-дня. – Возможно, из-за отсутствия зрителей на US Open соревнования будут больше похожи на тренировочный турнир и это поможет ей немного расслабиться, когда она во время игры будет думать о самом чемпионате. Даяна – хороший игрок, который может пройти далеко по сетке”.

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Соревнования на американском “мэйджоре” в Нью-Йорке стартуют 31 августа.

Алекс Корретха: "Отсутствие зрителей на US Open может помочь Ястремской немного расслабиться"
 

Источник:
eurosport.com

Фото: WTA / Jimmie48 Photography; Eurosport.

Источник: btu.org.ua
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