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Теннис

Бондаренко сможет выступить в основной сетке турнира WTA в Стамбуле

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка может сыграть в основной сетке турнира WTA International в Турции, который пройдёт 8-13 сентября, благодаря отказу от участия чешки Мари Боузковой.

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Напомним, Бондаренко заявилась на турнир по “защищённому рейтингу” (№85). С заявочным списком можно ознакомиться по ссылке. В заявке пока находятся ещё четыре представительницы Топ-40.

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Бондаренко сможет выступить в основной сетке турнира WTA в Стамбуле
 

Источник: btu.org.ua
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