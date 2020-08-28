Бондаренко сможет выступить в основной сетке турнира WTA в Стамбуле

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Украинская теннисистка может сыграть в основной сетке турнира WTA International в Турции, который пройдёт 8-13 сентября, благодаря отказу от участия чешки Мари Боузковой.
Напомним, Бондаренко заявилась на турнир по “защищённому рейтингу” (№85). С заявочным списком можно ознакомиться по ссылке. В заявке пока находятся ещё четыре представительницы Топ-40.
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