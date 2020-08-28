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Букмекеры считают Новака Джоковича главным фаворитом Открытого чемпионата США

Евгений НикитюкНет комментариев
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Опубликованы букмекерские котировки на победителя Открытого чемпионата США

По мнению букмекерской компании PARIMATCH Новак Джокович – безусловный фаворит турнира. На его победу предлагается коэффициент – 1,83. Первая ракетка мира начнет турнир матчем против боснийца Дамира Джумхура. Напомним, что Джокович трижды побеждал в Нью-Йорке (2011, 2015, 2018).

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Сербский теннисист продолжает свои выступления на Мастерсе в Нью-Йорке и сегодня сыграет в полуфинале.

>>> Новак Джокович: “Я упорно тренировался и готов адаптироваться к новым условиям в США”

Намного ниже оцениваются шансы на итоговый успех для второго сеяного Доминика Тима – 7,0 (стартует матчем против Хауме Мунара и прошлогоднего финалиста турнира Даниила Медведева, который посеян под третьим номером – 7,5 (первый круг против Федерико Дельбониса)

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>>> Результаты жеребьевки Открытого чемпионата США

ДРУГИЕ КОТИРОВКИ:

Стефанос Циципас – 8,0
Александр Зверев – 15,5
Милош Раонич – 25,0
Энди Маррей – 50,0

При регистрации на сайте компании PARIMATCH вы получите бонус 2500 грн. на первый депозит

Букмекеры считают Новака Джоковича главным фаворитом Открытого чемпионата США
 

Источник: btu.org.ua
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