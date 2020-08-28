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Хуан Гальван о своих тестах на коронавирус: “Я не знаю никого, кто бы вылечился за пять дней”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Аргентинский тренер в интервью “Hablemos de Tenis” рассказал о своем состоянии и самоизоляции в Нью-Йорке.

Хуан Гальван, тренер по физической подготовке теннисистов Гвидо Пельи и Уго Дельена, в начале прошлой недели получил положительный результат теста на коронавирус во время проверки участников “пузыря” в Нью-Йорке.

“Я в полном порядке. И всегда был. У меня так и не было ни единого симптома. Ничего. Я знал, что я ничем не болен, – сказал Гальван в интервью. – Теперь, когда у меня есть отрицательный результат, я чувствую себя спокойнее, что справедливость восстановлена. Когда я узнал о положительном тесте, то ничего не мог понять. На второй день мне просто стало плохо морально, я начал плакать из-за того, что мне не хватало моей семьи. Просто внутри меня что-то такое начало происходить. Столько всего накопилось, что мне хотелось взять и нарушить все запреты. За дверью моей комнаты находится охранник, который следит за тем, чтобы никто не приходил, что я никуда не выходил. Есть мои друзья, тренеры, которые приносят мне еду.

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Изначально мне не хотели делать мне повторный тест (после положительного результата). Но мы все продолжали настаивать. И вот, в 4 утра мне позвонили доктора турнира и менеджер АТР Пабло Хуарес. Они спросили, хочу ли я сделать тест и на следующий день я его сдал. Мне сразу сказали, что несмотря на то, что результат может быть отрицательным, я все равно должен буду оставаться на карантине. Свой положительный тест я сдал во вторник, затем прошел повторное тестирование только в воскресенье и узнал об отрицательном результате в понедельник. Пока я не слышал о людях, которые могли бы излечиться за 5 дней, разве что, какой-нибудь супергерой. Поэтому я уверен, что не был болен. На сегодня я сдал уже два отрицательных теста.

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Что касается контактов с Дельеном и Пельей, то до приезда в Нью-Йорк мы жили вместе на протяжении 7 дней в Майами. В Буэнос-Айресе было холодно, нужно серьезно адаптироваться. Так что, какое-то время мы прожили в одном месте во Флориде. После того как я сдал отрицательный тест, Гвидо и Уго разрешили тренироваться. При этом разминаться они должны еще у себя в комнате. Тренировки проходят на частном корте, не в самом комплексе. Туда они ходить не могут, они все еще в изоляции. Ребята потеряли деньги, потеряли шанс заработать очки, подготовиться к US Open. Позже посмотрим, получат ли они какую-нибудь компенсацию”.

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Хуан Гальван о своих тестах на коронавирус: "Я не знаю никого, кто бы вылечился за пять дней"
 

Источник:
batennis.com

Фото: Davis Cup.

Источник: btu.org.ua
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