Исполнительный директор ФТУ прокомментировал проведение международных турниров в Украине

Новости

Третий год подряд в основе US Open нет ни одного украинца

Впервые сразу семь украинок попали в сетку Открытого чемпионата США

US Open. Украинские теннисистки узнали имена соперниц в основной сетке

Боб и Майк Брайаны закончили свои профессиональные выступления



Евгений Зукин выпустил заявление касательно запрета на въезд иностранцам в нашу страну.

“Как многим из вас известно, Кабинет Министров Украины вчера на своем заседании запретил въезд иностранным гражданам на территорию Украины с 29 августа по 28 сентября 2020 года. Это вызвало беспокойство у игроков и организаторов международных соревнований, которые должны пройти в сентябре на территории Украины. Позиция Федерации тенниса Украины заключается в проведении соревнований в Новомосковске, Львове, Святопетровском и Черноморске в запланированные сроки без изменений.

Мы находимся на постоянной связи с нашими партнерами в ITF и ТЕ для решения насущных вопросов. К сожалению, до этого момента не было обнародовано распоряжение Кабинета Министров Украины относительно исключений из запрета на въезд иностранным гражданам. Мы ждём обнародования этого документа. Неофициально мы располагаем информацией, что будет разрешен въезд одному спортсмену и одному сопровождающему лицу, в случае предоставления подтверждения цели поездки.

Мы будем оперативно информировать вас о дальнейшем ходе событий”, – говорится в заявлении на странице ФТУ в Facebook.

Напомним, на следующей неделе в Новомосковcке пройдёт мужской турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000. В основной сетке выступят минимум 10 украинцев. С заявочным списком можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK









Фото: ФТУ.