Милош Раонич о бойкоте спортсменов: “Маленькие шаги эффективны, если за ними следуют новые шаги”

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Экс-третья ракетка мира еще до официального заявления организаторов прокомментировал возможность бойкота.



После окончания игрового дня на “Western & Southern Open” теннисные структуры заявили о временной паузе в турнире в знак протеста против расового неравенства в США.

В интервью Милош Раонич отметил, что рассматривал возможность последовать примеру игроков в NBA и не выйти в среду на свой четвертьфинал на Мастерсе.

“Часть меня задумывалась об этом еще до начала матча. Но теннис устроен так, что это означает «отказ» и другой человек продолжит выступление”, – отметил Раонич, который отыграл матчболы в четвертьфинале против Филипа Крайиновича.

В итоге теннисист посчитал, что из-за его положения в рейтинге такой шаг не будет иметь большого значения. В Америке четвертьфинальный матч канадца даже не попал в сетку трансляции спортивного канала ESPN и был показан только на Tennis Channel.

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“Сейчас я 30-я ракетка мира, не столь многих людей в мире волнует, что я делаю. То же самое, если пятый игрок в баскетбольной команде не станет играть. Если Кайри Ирвинг не играет – это, думаю, имеет значение, в этом есть смысл. Но и так понятно, что вопрос это не решает”.

Напомним, очередное громкое дело в США, связанное с действиями полиции в адрес афроамериканца (на этот раз в штате Висконсин, где 23 августа полицейский семь раз выстрелил в спину 29-летнему Джейкобу Блейку) вызвало новую волну протестов и бойкот спортсменов в американских бейсбольной и баскетбольной лигах.

“Если четверо теннисистов (полуфиналисты) завтра заявят об этом, но в понедельник все продолжится, как и всегда, когда стартует US Open, то продвинемся ли мы куда-нибудь? Все дело в том, что нужно постоянно продолжать работать над тем, что ты считаешь правильным. Точно так же, как мы выстраиваем карьеру, нужно выстраивать и движение (сопротивления) маленькими прогрессивными шагами – стараться каждый день быть лучше и каждый день делать что-то, чтобы изменить ситуацию, – сказал Раонич в интервью. – Думаю, что маленькие шаги эффективны, если за ними что-то следует. А не так, мол, один маленький шаг сделан, и ты чувствуешь, якобы на этом все, моя работа закончена. Нет, суть в том, что ты делаешь один шажок и думаешь, какой шажок сделать дальше.

Многие сейчас указывают на то, что происходит в NBA. Думаю, что это все маленькие шаги. Надеть футболку (с надписью), сделать заявление… Думаю, сегодня мы делаем следующий шаг, а затем мы, как игроки, как ATP и WTA, должны задуматься, что еще сделать дальше. На каком этапе мы сейчас? Что мы можем делать, каким может быть наш вклад?… Многие из нас каждый год приезжают из разных уголков света, чтобы выступать в США. Вероятно, около 1/3 турниров проходят именно тут? Так что, мы должны поступать правильно, чтобы поддерживать эту борьбу против неравенства и несправедливости. Это тяжелое время для всех. Что такое происходит, что мы очень четко можем увидеть, как это случилось, это вдвойне тревожно. И мы видим, как подобное продолжается.

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Думаю, что благодаря многим людям это получило много внимания, потому что все оставались дома. Если у тебя где-то есть наклейка на одежде, плакат на турнире или ты надеваешь футболку, когда разминаешься перед игрой в NBA… Это может помочь только в определенной степени, – по словам Раонича это самая простая часть вопроса. – Думаю, что в большей мере реальные изменения могут быть связаны с материальным воздействием. Я надеюсь, что эти изменения произойдут сейчас и будут происходить в ближайшие дни, недели, месяцы, годы. Это не будет случайностью одного дня, а это будут на самом деле системные изменения, которые откроют всем равные возможности, особенно в свободном мире”.

В 1/2 на Western & Southern Open канадец сыграет против Стефаноса Циципаса.









Источник:

opencourt.ca