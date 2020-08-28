Пятница, 28 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисРоберто Баутиста-Агут: “Другим турнирам будет сложно организовать все так же, как это сделали в США”
Теннис

Роберто Баутиста-Агут: “Другим турнирам будет сложно организовать все так же, как это сделали в США”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 09:10

Дарья Лопатецкая: "Страх – самая большая преграда на пути восстановления после операции"

Вчера, 20:01

Третий год подряд в основе US Open нет ни одного украинца

Вчера, 19:50

Впервые сразу семь украинок попали в сетку Открытого чемпионата США

Вчера, 19:29

US Open. Украинские теннисистки узнали имена соперниц в основной сетке

Двенадцатая ракетка мира пообщался с журналистаим в преддверии полуфинала на Мастерсе в Нью-Йорке.

Об условиях в Нью-Йорке
“Думаю, что другим турнирам будет сложно повторить то, как все удалось организовать USTA. Мне кажется, они действительно проделали отличную работу. У них все под контролем. Они предоставили нам все необходимое, чтобы мы могли вернуться и играть. Все теннисисты очень рады снова быть на кортах и соревноваться”.

Читайте также:  Костюк: В начале матча была маленькая паника

О подготовке к возобновлению сезона
“Дома я очень упорно тренировался, мне много чего удалось сделать. Но возвращаться в тур и показывать хороший результат на первом же турнире – это никогда не бывает легко. Нужно действительно очень страстно этого хотеть, чтобы стараться получить удовольствие от каждой игры после шестимесячной паузы”.

О матче с Новаком Джоковичем
“Это правда, что я провел несколько хороших матчей против Новака. В этом году он еще ни разу не проиграл, он фаворит в этой встрече. Я постараюсь сыграть в свой теннис и насладиться еще одним хорошим противостоянием”.

Читайте также:  Свитолина назвала 5 лучших спортсменов Украины

Роберто Баутиста-Агут: "Другим турнирам будет сложно организовать все так же, как это сделали в США"
 

Источник:
asapsports.com

Фото: Weibo.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Вавринка снялся с турнира в Праге перед четвертьфиналом

Алекс Корретха: “Отсутствие зрителей на US Open может помочь Ястремской немного расслабиться”

Бондаренко сможет выступить в основной сетке турнира WTA в Стамбуле

Исполнительный директор ФТУ прокомментировал проведение международных турниров в Украине

Наоми Осака согласилась сыграть в полуфинале турнира в Нью-Йорке по просьбе USTA и WTA

Закрыть