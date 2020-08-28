Роберто Баутиста-Агут: “Другим турнирам будет сложно организовать все так же, как это сделали в США”

Новости

Дарья Лопатецкая: "Страх – самая большая преграда на пути восстановления после операции"

Третий год подряд в основе US Open нет ни одного украинца

Впервые сразу семь украинок попали в сетку Открытого чемпионата США

US Open. Украинские теннисистки узнали имена соперниц в основной сетке

Двенадцатая ракетка мира пообщался с журналистаим в преддверии полуфинала на Мастерсе в Нью-Йорке.



Об условиях в Нью-Йорке

“Думаю, что другим турнирам будет сложно повторить то, как все удалось организовать USTA. Мне кажется, они действительно проделали отличную работу. У них все под контролем. Они предоставили нам все необходимое, чтобы мы могли вернуться и играть. Все теннисисты очень рады снова быть на кортах и соревноваться”.

О подготовке к возобновлению сезона

“Дома я очень упорно тренировался, мне много чего удалось сделать. Но возвращаться в тур и показывать хороший результат на первом же турнире – это никогда не бывает легко. Нужно действительно очень страстно этого хотеть, чтобы стараться получить удовольствие от каждой игры после шестимесячной паузы”.

О матче с Новаком Джоковичем

“Это правда, что я провел несколько хороших матчей против Новака. В этом году он еще ни разу не проиграл, он фаворит в этой встрече. Я постараюсь сыграть в свой теннис и насладиться еще одним хорошим противостоянием”.







Источник:

asapsports.com

Фото: Weibo.