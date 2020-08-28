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Теннис

Вавринка снялся с турнира в Праге перед четвертьфиналом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стэн Вавринка отказался от продолжения выступления на “челленджере” в Чехии.

Лидер посева снялся с турнира из-за проблем с бедром. В 1/4 финала швейцарец должен был сыграть с Асланом Карацевым. На прошлой неделе Вавринка обыграл Карацева в финале первого “челленджера” в чешской столице.

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Напомним, что Стэн Вавринка не сыграет на US Open. В тур теннисист планирует вернуться уже на Мастерсе в Риме.

Вавринка снялся с турнира в Праге перед четвертьфиналом
 

Фото: Prague Open.

Источник: btu.org.ua
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