Вавринка снялся с турнира в Праге перед четвертьфиналом

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Стэн Вавринка отказался от продолжения выступления на “челленджере” в Чехии.



Лидер посева снялся с турнира из-за проблем с бедром. В 1/4 финала швейцарец должен был сыграть с Асланом Карацевым. На прошлой неделе Вавринка обыграл Карацева в финале первого “челленджера” в чешской столице.

Напомним, что Стэн Вавринка не сыграет на US Open. В тур теннисист планирует вернуться уже на Мастерсе в Риме.









Фото: Prague Open.