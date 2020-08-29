Давид Феррер: “У меня были и другие предложения, но Зверев звонил мне трижды”

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Испанский экс-теннисист прокомментировал свое сотрудничество с Александром Зверевым.



“У меня были и другие предложения, но Зверев звонил мне трижды, спрашивая, мог бы я стать его тренером. Первые два раза я сказал ему, что я не могу. У меня были другие вещи на уме. Но во время карантина он позвонил мне в третий раз. Мне понравилось, что он сам связался со мной в это время. Он подбодрил меня попробовать поработать вместе.

Когда я не вместе с ним, я общаюсь с его отцом, говорю, что необходимо делать. Не знаю, главный ли я тренер в его команде или нет. Сейчас мне все равно, у меня нет такого самолюбия, чтобы обращать на это внимание.

Думаю, что у Зверева есть много возможностей для усовершенствования, в психологическом плане и в плане тенниса. Возможно, в игре у сетки, в определенных технических аспектах. Мы говорим об игроке, который уже очень хорош, но работа над определенными элементами тенниса и психологией может позволить ему выиграть турнир Большого Шлема. Всегда нужно совершенствоваться и улучшать свою игру. Это то, что мотивирует меня больше всего. Даже зная, сколько всего Саша уже выиграл, мы понимаем, что он может быть еще лучше. Мы верим в это на 100%”.







Источник:

puntodebreak.com

Фото: Getty Images.