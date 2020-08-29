Дэн Эванс: “Ужасно подобран момент, чтобы говорить на тему создания новой ассоциации”

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“Я получил электронные письма по поводу объединения игроков. Думаю, что момент подобран ужасно, чтобы говорить на эту тему. Я не буду подписывать никакую бумагу, которую они предлагают подписать. Думаю, что в АТР делают хорошую работу. У меня был вчера разговор в раздевалке. Я был в роли адвоката дьявола, потому что был на стороне АТР. Это не было воспринято моим собеседником хорошо. Эти люди, которые думают, что эту структуру нужно сейчас создавать, реагируют с пассивной агрессией на тех, кто не хочет быть в это вовлечен.

Все сводится к тому, чтобы у человека было право голоса. И, видимо, если кому-то эта идея не нравится, то значит ты и им уже перестаешь особо нравится. Я не особо понимаю, о каких голосах идет речь, для чего им эта власть. Они только создали новую группу. Но что они делают? Не похоже, что они занимают какое-то место в спорте. Если топ-десятка игроков не подпишет, они не будут играть из-за создания нового союза? Тогда это не выбор. Это просто подпись на бумаге, за которой ничего не стоит.

У Новака Джоковича сложились свои взгляды на этот счет. Он видел больше, чем видел я. У нас есть хорошие возможности (сейчас) зарабатывать и играть: вот, о чем я говорю. Это неподходящий момент. Мы все так долго оставались без турниров и теперь US Open проделала отличную работу, чтобы турнир состоялся. Но теперь мы говорим о другом, вместо того, чтобы сфокусироваться, что в АТР хорошо работают над созданием расписания до конца года. Что хорошо поработали в USTA, в следующем месяце собираются провести Ролан Гаррос. Трудно что-то комментировать, говоря о Новаке”.

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Источник:

theguardian.com

Фото: Getty Images.