Джокович, Поспишил и Иснер покинут Совет игроков ATP, чтобы основать новую организацию

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Вчера стало известно, что теннисисты собираются создать новую структуру.



В субботу игроки должны публично представить свой проект под названием PTPA (Professional Tennis Players Association).

Один из его инициаторов, канадец Вашек Поспишил, уже официально объявил, что уходит из Совета игроков АТР. По информации СМИ, позднее о таком же решении должны объявить серб Новак Джокович, президент Совета, и американец Джон Иснер. Срок каденции действующего состава ATP Players Council заканчивается в этом году и, если бы не пауза в сезоне, то новые выборы должны были бы состоятся в середине лета.

«Очень трудно, если не вообще невозможно, привнести какой-то весомый вклад при решении любого важного вопроса для тура (находясь в Совете игроков)», – написал в заявлении Поспишил. Напомним, что в прошлом году в прессе имена этих же теннисистов упоминались в числе тех, кто не захотел поддержать продление контракта с действующим на тот момент главой и исполнительным директором АТР Крисом Кермодом.

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Из того, что известно журналистам на данный момент, в PTPA намерены представлять интересы игроков топ-500 рейтинга в одиночном разряде и топ-200 в парном. Желающие должны поддержать организацию своими членскими взносами, сумма которых зависит от их положения в рейтинге. По такому же принципу во время паузы в сезоне Новак Джокович призывал игроков самим собрать средства для низкорейтинговых теннисистов, но мнения на этот счет разделились и массово игроки не поддержали эту идею.

«Цель PTPA не в замене ATP, а в том, чтобы предоставить игрокам структуру самоуправления, которая не зависит от ATP и напрямую реагирует на потребности и проблемы членов РТРА», – заявили теннисисты в документе с просьбой зарегистрироваться и других игроков. Это уже не первая попытка теннисистов за последние 5 лет организовать отдельную структуру для игроков вне АТР.

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Никто из тройки игроков, а также их представители, не ответили на вчерашний запрос журналистов дать свой комментарий. Джокович, который в пятницу прошел в финал Мастерса в Нью-Йорке, отменил свою пресс-конференцию по рекомендации врачей. Таким образом, ожидается, что все детали будут озвучены на презентации проекта и фотосессии его учредителей в субботу. Сегодня в Нью-Йорке также пройдет первый медиа-день участников Открытого чемпионата США.

В новостях о РТРА не упоминается привлечение к работе представительниц WTA или создание общей для туров организации, которая бы представляла их интересы.

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В документе, который получила пресса, Джокович и Поспишил озвучили следующие области, в которых их группа будет работать: распределение доходов, дисциплинарные меры, пенсии игроков, путешествия, страхование и удобства на турнирах. Джокович и Поспишил назначили себя «первоначальными сопрезидентами» ассоциации сроком на два года. Организация планирует управлять избранным правлением в составе до девяти человек. В своем обращении к коллегам по туру канадец также сказал, что игроки новой ассоциации встретятся в субботу вечером и «сделают групповое фото, чтобы запечатлеть исторический момент». Он отметил, что группа будет выполнять «практически ту же функцию, что и профсоюз», но с большей юридической гибкостью. «Будет много работы по созданию и совершенствованию деятельности этой ассоциации, но это первый и самый важный шаг, который мы должны сделать», – написал в своем сообщении Поспишил, консультирующийся с юридической фирмой Norton Rose Fulbright. Теннисист добавил: «Наши голоса наконец будут услышаны, и скоро мы будем влиять на решения, которые влияют на нашу жизнь и средства к существованию». Какие инструменты влияния при этом будут использовать теннисисты не сообщается, но пресса рассматривает бойкот, как один из вариантов.

Действующий глава АТР Андреа Гауденци в письме игрокам призвал спортсменов «не относиться легкомысленно» к разветвлениям и созданию новой ассоциации, признавая, что «ни одна организационная структура не идеальна». Гауденци назвал создание конкурирующей организации игроков реальной угрозой для ATP и сказал, что группа не должна рассчитывать на признание на турнирах. Он утверждает, что это может поставить под вопрос власть игроков, уже имеющуюся в этом виде спорта. «У вас есть то, к чему стремятся другие спортсмены в других видах спорта – место за столом совета директоров. Это то, за что игроки боролись при создании ATP Tour», – сказал Гауденци. «Не имеет смысла, почему вам было бы лучше переносить свою роль изнутри на внешнюю структуру управления». Гауденци завершил свое обращение к игрокам просьбой о единстве. «Мы не должны забывать, что как развлекательный продукт, наша борьба за аудиторию и долгосрочный рост ведется с другими видами спорта и видами развлечений», – написал он. «Наша битва не друг с другом. Сейчас, как никогда, настало время единства и сотрудничества».

«Я надеюсь, что игроки АТР не будут принимать неверные решения, имея такую расплывчатую информацию, – написал в соцсетях экс-представитель тренеров в Совете игроков Дани Вальверду. – Это нарушит 15-летнюю упорную работу АТР и лучших игроков. Собирайте информацию, изучите эту тему».

Пресса пока также не знает, насколько обширной деятельностью планируют заниматься представители PTPА. В том числе, ограничатся ли они только функциями профсоюза, продолжая именовать себя ассоциацией, поскольку в теннисном управлении это слово связано именно с организацией полноценных теннисных туров ATP и WTA.







Источник:

nytimes.com

Фото: Getty Images.