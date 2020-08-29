Нью-Йорк. Азаренко обыграла восьмую сеяную на пути в финал

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Виктория Азаренко во второй раз сыграет в финале американского “Премьера-5”



Western & Southern Open – Premier 5

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Виктория Азаренко (Беларусь) – Йоханна Конта (Великобритания, 8) 4:6, 6:4, 6:1

Представительница Беларуси сравняла счёт в личных противостояниях с британкой. Предыдущие три встречи между теннисистками также состоялись на харде: в 2015 году Конта победила в Ухане, в 2016 году Азаренко выиграла в Майами, а в предыдущем сезоне Йоханна оказалась сильнее в Монреале.

Это будет второй финал на Western & Southern Open для белоруски: в 2013 году она стала чемпионкой в Цинциннати. Противостоять Азаренко в матче за титул будет Наоми Осака, которая в своём полуфинале обыграла Элизе Мертенс.

Виктория проиграла японке в двух из трёх предыдущих матчей, однако эти поражения были на грунте (в Риме и на Ролан Гаррос). В 2016 году Азаренко победила Осаку в третьем круге Australian Open.









Фото: Getty Images.