Нью-Йорк. Осака сыграет в решающем матче

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Наоми Осака будет бороться за первый титул WTA в сезоне



Western & Southern Open – Premier 5

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Наоми Осака (Япония, 4/WC) – Элизе Мертенс (Бельгия, 14) 6:2, 7:6(5)

Японская теннисистка провела третью встречу с бельгийкой и одержала вторую победу: в 2017 году она проиграла Мертенс в Ухане, а в прошлом сезоне взяла реванш на домашнем турнире в Осаке.

Это будет первый финал для Наоми с октября прошлого года, когда она выиграла титул в Пекине. Соперницей десятой ракетки мира станет победительница матча Йоханна Конта – Виктория Азаренко.









Фото: Getty Images.