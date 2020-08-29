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Теннис

Нью-Йорк. Осака сыграет в решающем матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наоми Осака будет бороться за первый титул WTA в сезоне

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Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Полуфинал
Наоми Осака (Япония, 4/WC) – Элизе Мертенс (Бельгия, 14) 6:2, 7:6(5)

Японская теннисистка провела третью встречу с бельгийкой и одержала вторую победу: в 2017 году она проиграла Мертенс в Ухане, а в прошлом сезоне взяла реванш на домашнем турнире в Осаке.

Это будет первый финал для Наоми с октября прошлого года, когда она выиграла титул в Пекине. Соперницей десятой ракетки мира станет победительница матча Йоханна Конта – Виктория Азаренко.

Нью-Йорк. Осака сыграет в решающем матче
 

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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