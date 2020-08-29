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Острава. Стаховский и Молчанов узнали имена первых соперников

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сергей Стаховский и Денис Молчанов сыграют на чешских кортах.

Ostrava Open 2020 by Moneta – ATP Challenger Tour
Острава, Чехия • 31 августа – 6 сентября • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

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В одиночной сетке Сергей Стаховский посеян под восьмым номером, в стартовом круге украинец сыграет против 193-й ракетки мира Петера Полански из Канады.

В парном турнире Стаховский выступит вместе со шведом Робертом Линдстедтом (украинско-шведская пара сыграет против хорватов Ивана и Матея Сабановых). Денис Молчанов и его напарник Харри Хелиоваара из Финляндии встретятся с дуэтом Сандер Арендс / Дэвид Пел из Нидерландов.

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Острава. Стаховский и Молчанов узнали имена первых соперников
 

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Источник: btu.org.ua
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