Острава. Стаховский и Молчанов узнали имена первых соперников

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Сергей Стаховский и Денис Молчанов сыграют на чешских кортах.
Ostrava Open 2020 by Moneta – ATP Challenger Tour
Острава, Чехия • 31 августа – 6 сентября • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В одиночной сетке Сергей Стаховский посеян под восьмым номером, в стартовом круге украинец сыграет против 193-й ракетки мира Петера Полански из Канады.
В парном турнире Стаховский выступит вместе со шведом Робертом Линдстедтом (украинско-шведская пара сыграет против хорватов Ивана и Матея Сабановых). Денис Молчанов и его напарник Харри Хелиоваара из Финляндии встретятся с дуэтом Сандер Арендс / Дэвид Пел из Нидерландов.
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