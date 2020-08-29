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Теннис

Турниры Большого Шлема, WTA и ITF призвали игроков ATP к единству

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главные теннисные структуры поддержали ATP в преддверии объявления о создании новой ассоциации игроков.

“Беспрецедентная проблема, связанная с пандемией COVID-19, продолжает влиять на наш спорт и наш образ жизни способами, о которых мы и представить не могли. Наши мысли по-прежнему связаны со всеми пострадавшими по всему миру.

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Чтобы справиться с этим чрезвычайным кризисом, наш спорт и многие в нем – игроки, тренеры, администраторы, официальные лица, партнеры, телеведущие – объединились. Мы неустанно работали, чтобы обеспечить безопасное возвращение к соревнованиям, обеспечивая гибкость и справедливость за счет корректировки правил и финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается. Сейчас, более чем когда-либо, нам нужно сотрудничество и прочные отношения, и мы полностью поддерживаем ATP в её роли в представлении интересов игроков на протяжении всего этого процесса.

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Мы несем ответственность за то, чтобы наш спорт вышел из этого кризиса с прочной основой, на которой мы можем строить. Пришло время для еще большего сотрудничества, а не разделения; время подумать и действовать в интересах спорта, сейчас и в будущем. Когда мы работаем вместе, мы становимся более сильным видом спорта”.

> Сергей Стаховский о создании новой теннисной структуры: “Игроки за пределами топ-100 понятия не имеют об этом решении”

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Турниры Большого Шлема, WTA и ITF призвали игроков ATP к единству
 

Источник:
wimbledon.org

Источник: btu.org.ua
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