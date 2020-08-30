Джокович и Поспишил официально объявили о создании своей ассоциации игроков

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В Нью-Йорке теннисисты все-таки организовали свое объединение.



В соцсетях Новак Джокович и Вашек Поспишил, сопрезиденты организации, опубликовали фотографию участников PTPA.

“После сегодняшней удачной встречи, мы в предвкушении объявляем о создании Professional Tennis Players Association (PTPA). Первой в теннисе ассоциации только игроков с 1972 года”, – подписали они фотографию.

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“Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) не возникла для того, чтобы вести борьбу, мешать или создавать какие-либо проблемы в рамках или за пределами теннисного тура. Просто, чтобы объединить игроков, чтобы наши голоса были услышаны и повлияли на принимаемые решения, которые влияют на нашу жизнь и средства к существованию”, – написал в соцсетях Поспишил. Накануне оба игрока или их представители отказались давать комментарии прессе.

Учредители пока не предоставили информацию, кто из игроков вошел в эту ассоциацию или какой будет их дальнейшая программа действий. По информации журналистов, на фото Джоковича и Поспишила в компании еще около 60 игроков попали не все те теннисисты, которые поддержали создание этой структуры.

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Среди участников на фотографии можно узнать Диего Шварцмана, Маттео Берреттини, Оливера Марака, братьев Харрисонов, Филипа Крайиновича, Дамира Джумхура, Тейлора Фритца, Кристиана Гарина, Иво Карловича, Каспера Рууда, Хуберта Гуркача, Томми Пола, Альяжа Бедене, Ёсихито Нисиоку, Александра Бублика.

К ним также присоединились Гвидо Пелья и Уго Дельен, которые попали в карантин в начале прошлой недели из-за положительного теста на коронавирус у их тренера. Как сообщают СМИ, в это число также попал и Сэм Куэрри, член Совета игроков АТР, который ранее подписал письмо с обращением к теннисистам не торопиться с принятием решения по поводу создания новой структуры.

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Фото: Instagram.