Наоми Осака: “Проблемы с сухожилием у меня появились ещё после первого матча в Нью-Йорке”

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Из-за повреждения левого подколенного сухожилия Осака не смогла выйти на корт против Виктории Азаренко.

“У меня появились проблемы ещё после моего первого матча. Это нормально, ведь я не играла шесть месяцев. Сильнее всего начало болеть во втором сете полуфинала, особенно на тай-брейке.

Я немного нервничаю перед выступлением на US Open, но в то же время я пытаюсь сказать самой себе, что я сама приняла решение здесь сыграть, поэтому мне не нужно переживать, я должна быть рада. Безусловно, я не хочу проиграть в первом же матче и даже думать об этом не хочу, но я знаю, что это возможно”.

Свой первый матч на US Open японка должна провести в понедельник. Соперницей Наоми Осаки будет её соотечественница Мисаки Дои.







Источник:

www.tennis.com

Фото: Getty Images.