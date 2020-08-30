Обзор лучших ударов недели на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисОбзор лучших ударов недели на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)ТеннисОбзор лучших ударов недели на турнире в Нью-Йорке (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 30, 2020 в 20:000Share2 Подборка ярких ударов и розыгрышей на Мастерсе в США. Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 + 11 = Вам может понравиться Теннис Завацкая и ещё семь теннисисток дебютируют в основной сетке турнира Большого Шлема на US Open30.08.2020Читать большеТеннис Впервые турнир ATP Challenger выиграл теннисист, рожденный в 2003 году30.08.20206Читать большеТеннис Джокович и Поспишил официально объявили о создании своей ассоциации игроков30.08.20207Читать большеТеннис Наоми Осака: “Проблемы с сухожилием у меня появились ещё после первого матча в Нью-Йорке”30.08.20202Читать большеТеннис В письме игрокам изложили три пункта, почему теннисисты решили создать свою ассоциацию30.08.20203Читать большеТеннис Рафаэль Надаль: “Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении”30.08.20203Читать большеТеннис Совет игроков АТР: “Мы не против идеи объединяться, но есть, как минимум, вопросы, на которые нужно ответить”30.08.20204Читать большеТеннис Нью-Йорк. Новак Джокович выиграл свой 35-й титул на Мастерсах29.08.20202Читать большеТеннис Дэн Эванс: “Ужасно подобран момент, чтобы говорить на тему создания новой ассоциации”29.08.20205Читать большеТеннис Турниры Большого Шлема, WTA и ITF призвали игроков ATP к единству29.08.20206Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболПрофутбол будет закрыт. На 2+2 будет создана новая футбольная передача29.08.202029.08.2020ФутболЛозовой будет играть за Металл23.08.202023.08.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболМеталл подал заявку на сезон 2020/2128.08.202028.08.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020ФутболСабо раскритиковал игру Динамо26.08.202026.08.2020ФутболРух заявил Белого на сезон23.08.202023.08.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020ФутболСК Днепр-1 и Заря претендуют на Русина25.08.202025.08.2020