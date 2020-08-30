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Теннис

Рафаэль Надаль: “Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вторая ракетка мира и член Совета игроков АТР прокомментировал новость о создании новой теннисной ассоциации.

Рафаэль Надаль в соцсетях высказался по поводу учреждения новой структуры в теннисе.

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“Мир сейчас переживает трудную и сложную ситуацию. Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения. Это те моменты, когда можно добиться больших успехов, если мир тенниса объединен. Мы все, игроки, турниры и руководящие органы должны работать вместе. У нас есть более серьезная проблема, и разделение и разобщение – это определенно не решение”.

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Рафаэль Надаль: "Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении"
 

Источник:
twitter.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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