Рафаэль Надаль: “Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении”

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Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке

Дарья Лопатецкая: "Страх – самая большая преграда на пути восстановления после операции"

Вторая ракетка мира и член Совета игроков АТР прокомментировал новость о создании новой теннисной ассоциации.



Рафаэль Надаль в соцсетях высказался по поводу учреждения новой структуры в теннисе.

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“Мир сейчас переживает трудную и сложную ситуацию. Лично я считаю, что сейчас время сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Пришло время единства, а не разделения. Это те моменты, когда можно добиться больших успехов, если мир тенниса объединен. Мы все, игроки, турниры и руководящие органы должны работать вместе. У нас есть более серьезная проблема, и разделение и разобщение – это определенно не решение”.

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Источник:

twitter.com

Фото: Getty Images.