Совет игроков АТР: “Мы не против идеи объединяться, но есть, как минимум, вопросы, на которые нужно ответить”

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Теннисисты из ATP Players Council направили свое письмо игрокам.



Под письмом подписались члены Совета игроков Кевин Андерсон, Роджер Федерер, Юрген Мельцер, Рафаэль Надаль, Сэм Куэрри и Бруно Суарес.

Приводим вам фрагменты этого обращения.

“От лица Совета игроков мы бы хотели отправить вам сообщение и сказать, что мы не приветствуем создание новой Ассоциации Игроков. Мы верим, что это неподходящее время, чтобы действовать в таком направлении, поскольку это подрывает возможности нового менеджмента реализовать их видение нашего спорта. Новая Ассоциация Игроков не может существовать вместе с АТР. Мы полностью уважаем право каждого игрока иметь свое мнение, поэтому наша цель – это уведомить нашу точку зрения и убедиться, что каждый игрок полностью понимает последствия. […] Мы считаем, что подписание этого предложения будет иметь серьезное влияние на способность менеджмента продуктивно работать со всеми участниками (организациями), вовлеченными в наш спорт”.

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“Существует много вопросов, которые необходимо задать касательно этого предложения. Нам кажется, что очень важно, чтобы более широкая группа игроков до конца понимала, что от них требуют подписать и к чему присоединиться. Всегда есть последствия, это никогда не бывает просто и нам не кажется, что это было проговорено. Как Совет мы не видели подобного ни в одном из документов или предложений.

На основании того документа, который мы видели, есть, как минимум, вопросы, на которые нужно ответить”.

В числе этих вопросов игроки указали такие:

– Что произойдет, если турниры будут против?

– Почему нет четкого, аналитического, детального бизнес-плана по поводу следующих шагов, каким будет лучший, средний и худший сценарий, который мы можем получить в финансовом плане?

– Могут ли учредители предоставить четкий список дополнительных прав, которые эта ассоциация предоставит? Какие дополнительные рычаги влияния это даст? Какой будет страховка на тот случай, если все пойдет плохо?

– Если целью является представление интересов всех игроков, почему многие игроки в это не вовлечены? Почему Совет игроков даже не спросили?

– Что произойдет с членством АТР? Пенсией АТР? Страховкой АТР?

– Кто является основными лицами / экспертами, которые вас консультируют? Если это получит юридический статус, кто будет за это платить?

– Кто будет нести ответственность за любые потери, связанные с карьерой, доходами и негативом?

“Нам важно сказать, что мы не выступаем против идеи пересмотреть структуру и управление теннисом. Это как раз то, что новый менеджмент АТР предлагает с января. Мы тяжело работаем, чтобы коммуникация с игроками велась лучше и чтобы их представительство было шире. Мы не против Игроков. Мы не против того подхода, что нужно объединиться. Мы полностью «за» игроков, но не нужно рисковать всем, имея столько мало информации.

Мы против этого предложения и не видим, какие конкретно преимущества это даст игрокам, при этом ставя под сомнение жизнь и защиту нашего тура. Если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, связывайтесь. Есть менеджеры тура, представители игроков в Совете директоров, Росс Хатчинс и, конечно, Совет игроков. Спасибо”.

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Источник:

twitter.com