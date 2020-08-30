US Open. Катерина Бондаренко против Элли Кик в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом круге Открытого чемпионата США сыграет с американкой Элли Кик. Поединок пройдет третьим запуском на корте №12. Начало игрового дня в 18:00 по киевскому времени

Катерина Бондаренко (Украина) – 349-я ракетка мира



Дата рождения: 08/08/1986 (34 года)

Место рождения: Кривой Рог, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Tashkent; 2008 – Birmingham)

Побед/Поражений за карьеру: 446/338

Призовые за карьеру: $3,989,276

Высший рейтинг WTA: 29 (12/10/2009)

Катерина Бондаренко на портале БТУ

Элли Кик (США) – 162-я ракетка мира



Дата рождения: 30/06/1995 (25 лет)

Место рождения: Форт-Лодердейл, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 208/141

Призовые за карьеру: $432,158

Высший рейтинг WTA: 126 (17/06/2019)

Элли Кик на портале БТУ

H2H: 0-0

Выступления на турнире: Катерина Бондаренко – 15/12. Бондаренко в 13-й раз стартует на Открытом чемпионате США. Лучший результат Катерина показала в 2009 году, когда дошла до четвертьфинала (уступила Янине Викмайер) | Элли Кик – 3/6. Для Кик это седьмой старт в Нью-Йорке. В 2017 году она провела единственный матч в основной сетке и проиграла его;

Выступления на харде: Катерина Бондаренко – 239/169 (5/8 в этом году) | Элли Кик – 100/80 (1/4 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катерина Бондаренко – 5/8

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

Premier 5 – 0/1 | Цинциннати – QR1

International – 4/5 | Шэньчжэнь – 1/4, Акапулько, Монтеррей – R2, Хуахин – R1, Лексингтон – QR1

ITF – 1/1 | W25 Ирапуато – R1

Элли Кик – 1/4

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2

International – 0/2 | Окленд, Акапулько – QR1

WTA 125k – 0/1 | Ньюпорт-Бич – R2

Последние 5 матчей: Катерина Бондаренко: П, П, П, В, П | Элли Кик П, П, П, В, П

Национальный фактор: Катерина Бондаренко – 41/32. Бондаренко имеет положительный баланс игр против американок, но последний такой матч Катерина проиграла (Доулхайд на турнире в Лексингтоне) | Элли Кик – 5/3. Кик выиграла пять первых поединков против украинок, но проиграла три последних таких матча (Страхова, Козлова, Костюк);

Котировки букмекеров на победу в матче:

PARIMATCH: Катерина Бондаренко – 1.20 / Элли Кик – 4.60 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

FAVBET: Катерина Бондаренко – 1.19 / Элли Кик – 4.75 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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