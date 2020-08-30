В письме игрокам изложили три пункта, почему теннисисты решили создать свою ассоциацию

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В СМИ получили фрагмент этого письма.
Один из пунктов, который мотивировал теннисистов создать свою ассоциацию, опубликовал в соцсетях журналист Адам Аддикотт. Позднее журналист свой твит удалил. “Из уважения к игрокам на данный момент я больше не буду публиковать фрагменты письма Новака Джоковича”, – написал Аддикотт.
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В опубликованном пункте говорилось следующее:
“Мы договорились дать Андреа Гауденци один год, чтобы он выполнил свою миссию (прим. ред: официально глава АТР избирается на свою должность на четырехлетний срок). Но, как вы знаете, с января 2020 года произошло много изменений. К сожалению, много игроков (в том числе и я) не довольны тем, как руководство АТР справляется со сложившимися обстоятельствами в последние 5 месяцев. Несколько важных решений (например, очки для американского тура, ограничения, работа с органами власти, расписание и т.д.) были сделаны даже без полной поддержки Совета игроков. Я / мы в курсе, что сейчас тяжелые времена для каждого в плане принятия любых решений. Что беспокоит меня / нас – это недостаток коммуникации с игроками по поводу важных решений и исключение игроков из этого процесса”.
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Источник:
twitter.com
Фото: USTA.