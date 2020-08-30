Завацкая и ещё семь теннисисток дебютируют в основной сетке турнира Большого Шлема на US Open

Новости
Вчера, 09:00
Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник
28.08.20 21:59
US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде
28.08.20 19:08
Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке
28.08.20 09:10
Дарья Лопатецкая: "Страх – самая большая преграда на пути восстановления после операции"
Восемь теннисисток на следующей неделе впервые сыграют в основной сетке “мэйджора”
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
Завтра, 31 августа, в Нью-Йорке начинается второй турнир Большого Шлема в этом сезоне. В числе дебютанток основной сетки на данном уровне также присутствует одна украинка.
№102 Варвара Грачёва (Россия)
№107 Катарина Завацкая (Украина)
№116 Тамара Корпач (Германия)
№125 Катаржина Кава (Польша)
№140 Усве Майтане Арконада (США)
№234 Хэйли Баптист (США) / WC
№597 Робин Монтгомери (США) / WC
№637 Катрина Скотт (США) / WC
С результатами жеребьёвки для украинских теннисисток можно ознакомиться здесь. Расписание матчей украинок по ссылке.
Источник:
www.wtatennis.com