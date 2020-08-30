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Теннис

Завацкая и ещё семь теннисисток дебютируют в основной сетке турнира Большого Шлема на US Open

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

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Завтра, 31 августа, в Нью-Йорке начинается второй турнир Большого Шлема в этом сезоне. В числе дебютанток основной сетки на данном уровне также присутствует одна украинка.

№102 Варвара Грачёва (Россия)
№107 Катарина Завацкая (Украина)
№116 Тамара Корпач (Германия)
№125 Катаржина Кава (Польша)
№140 Усве Майтане Арконада (США)
№234 Хэйли Баптист (США) / WC
№597 Робин Монтгомери (США) / WC
№637 Катрина Скотт (США) / WC

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С результатами жеребьёвки для украинских теннисисток можно ознакомиться здесь. Расписание матчей украинок по ссылке.

Завацкая и ещё семь теннисисток дебютируют в основной сетке турнира Большого Шлема на US Open
 

Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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