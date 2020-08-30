Завацкая и ещё семь теннисисток дебютируют в основной сетке турнира Большого Шлема на US Open

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Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

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Восемь теннисисток на следующей неделе впервые сыграют в основной сетке “мэйджора”



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Завтра, 31 августа, в Нью-Йорке начинается второй турнир Большого Шлема в этом сезоне. В числе дебютанток основной сетки на данном уровне также присутствует одна украинка.

№102 Варвара Грачёва (Россия)

№107 Катарина Завацкая (Украина)

№116 Тамара Корпач (Германия)

№125 Катаржина Кава (Польша)

№140 Усве Майтане Арконада (США)

№234 Хэйли Баптист (США) / WC

№597 Робин Монтгомери (США) / WC

№637 Катрина Скотт (США) / WC

С результатами жеребьёвки для украинских теннисисток можно ознакомиться здесь. Расписание матчей украинок по ссылке.









Источник:

www.wtatennis.com