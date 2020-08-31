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Прага. Снигур проигрывает в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке

Дарья Снигур завершила своё выступление на турнире WTA 125k Series в Чехии

Prague Open – 125k Series
Прага, Чехия • 29 августа – 6 сентября • грунт • $3,125,000
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

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В первом круге Дарья Снигур (№216) потерпела поражение от венгерки Анны Бондар (№280) – 2:6, 2:6. Матч продолжался менее часа. Украинка проиграла семь из восьми геймов на своей подаче и сделала три брейка.

Это крупнейший турнир для 18-летней киевлянки на профессиональном уровне.

Напомним, что вчера во второй круг турнира в Праге вышла Дарья Лопатецкая.

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Прага. Снигур проигрывает в стартовом матче
 

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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