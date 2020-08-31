Прага. Снигур проигрывает в стартовом матче

Новости
Вчера, 18:58
Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"
29.08.20 09:00
Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник
28.08.20 21:59
US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде
28.08.20 19:08
Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке
Дарья Снигур завершила своё выступление на турнире WTA 125k Series в Чехии
Prague Open – 125k Series
Прага, Чехия • 29 августа – 6 сентября • грунт • $3,125,000
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
В первом круге Дарья Снигур (№216) потерпела поражение от венгерки Анны Бондар (№280) – 2:6, 2:6. Матч продолжался менее часа. Украинка проиграла семь из восьми геймов на своей подаче и сделала три брейка.
Это крупнейший турнир для 18-летней киевлянки на профессиональном уровне.
Напомним, что вчера во второй круг турнира в Праге вышла Дарья Лопатецкая.
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Фото: ФТУ.