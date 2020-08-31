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Теннис

US Open. Катерина Козлова против Уитни Осигве в первом круге: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка Катерина Козлова начнет свои выступления на Открытом чемпионате США матчем против американки Уитни Осигве. Поединок пройдет третьим запуском на корте №6. Начало игрового дня в 18:00 по киевскому времени

Катерина Козлова (Украина) – 99-я ракетка мира

Дата рождения: 20/02/1994 (26 лет)
Место рождения: Николаев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: – (2017 – 125/Dalian)
Побед/Поражений за карьеру: 312/211
Призовые за карьеру: $1,636,298
Высший рейтинг WTA: 62 (19/02/2018)
Катерина Козлова на портале БТУ

Уитни Осигве (США) – 143-я ракетка мира
US Open. Катерина Козлова против Уитни Осигве в первом круге: превью матча
Дата рождения: 17/04/2002 (18 лет)
Место рождения: Брадентон, США
Рост: 168 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Побед/Поражений за карьеру: 79/50
Призовые за карьеру: $369,570
Высший рейтинг WTA: 105 (12/08/2019)
Уитни Осигве на портале БТУ

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H2H: 0-0

История на турнире: Катерина Козлова – 10/7. Козлова в восьмой раз выступает на US Open. Лишь однажды, в 2017 году, ей удалось преодолеть первый круг основной сетки | Уитни Осигве – 0/3. Осигве в четвертый раз стартует в Нью-Йорке и в третий раз в основной сетке. Пока американке не удалось выиграть ни одного матча;

Выступления на харде: Катерина Козлова – 138/101 (3/5 в этом году) | Уитни Осигве – 31/30 (0/2 в этом году);

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Выступления в сезоне 2020:
Катерина Козлова – 3/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1
Premier 5 – 0/1 | Цинциннати – QR1
International – 3/3 | Окленд – R1, Хобарт – R2, Окленд – R1, Монтеррей – R1

Уитни Осигве – 1/3
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1
Premier – 0/1 | Брисбен – QR1
ITF – 1/1 | Николасвиль – R2

Последние пять матчей: Катерина Козлова П, П, П, П, В | Уитни Осигве П, В, П, П, П

Национальный фактор: Катерина Козлова – 14/22. Козлова выиграла лишь один из восьми последних матча против американок и потерпела уже четыре поражения подряд | Уитни Осигве – 0/1. В прошлом году, в первом круге Открытого чемпионата США, Осигве проиграла Элине Свитолиной свой единственный матч против украинских теннисисток;

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Котировки букмекеров на победу в матче:
PARIMATCH: Катерина Козлова – 1.74 / Уитни Осигве – 2.10 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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US Open. Катерина Козлова против Уитни Осигве в первом круге: превью матча
 

Источник: btu.org.ua
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