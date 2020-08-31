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Теннис

US Open. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной в первом круге: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка Марта Костюк впервые сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США. Свой стартовый матч она проведет против россиянки Дарьи Касаткиной. Поединок пройдет третьим запуском на корте №15. Начало игрового дня в 18:00 по киевскому времени

Марта Костюк (Украина) – 137-я ракетка мира

Дата рождения: 28/06/2002 (18 лет)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Высший рейтинг WTA: 116 (07/01/2019)
Побед/Поражений за карьеру: 89/43
Призовые за карьеру: $358,487
Марта Костюк на портале БТУ

Дарья Касаткина (Россия) – 68-я ракетка мира
US Open. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной в первом круге: превью матча
Дата рождения: 07/05/1997 (23 года)
Место рождения: Тольятти, Россия
Рост: 170 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2018 – Moscow; 2017 – Charleston)
Побед/Поражений за карьеру: 217/122
Призовые за карьеру: $6,189,906
Высший рейтинг WTA: 10 (22/10/2018)
Дарья Касаткина на портале БТУ

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H2H: 0-0

История на турнире: Марта Костюк – 1/1. Костюк во второй раз будет выступать на US Open. В 2018 году она проиграла во втором круге квалификации | Дарья Касаткина – 8/6. Касаткина в шестой раз подряд сыграет на американском “мэйджоре”. В 2017 году она дошла до четвертого круга;

Выступления на харде: Марта Костюк – 34/15 (7/3 в этом году) | Дарья Касаткина – 86/66 (7/7 в этом году);

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Выступления в сезоне 2020:
Марта Костюк – 13/6
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1
Premier 5 – 2/1 | Брисбен – QRF
International – 6/3 | Лион – R1, Палермо – QR2, Прага – R1
ITF – 5/1 | W100 Каир – R1, W60 Каир – победа

Дарья Касаткина – 10/10
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
Premier 5 – 3/3 | Доха, Цинциннати – R1
Premier – 3/3 | Аделаида, Санкт-Петербург – R1, Дубай – QR2
International – 4/3 | Окленд – R2, Лион – 1/2, Палермо – R1

Последние пять матчей: Марта Костюк П, В, В, В П | Дарья Касаткина П, П, В, П, П

Национальный фактор: Марта Костюк – 5/8. Марта выиграла лишь один из последних семи поединков против российских теннисисток | Дарья Касаткина – 11/9. Россиянка на прошлой неделе обыграла Катерину Бондаренко в квалификации турнира Premier 5;

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Котировки букмекеров на победу в матче:
PARIMATCH: Марта Костюк – 1.69 / Дарья Касаткина – 2.17 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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US Open. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной в первом круге: превью матча
 

Источник: btu.org.ua
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