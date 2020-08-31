Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов
Монтемор-у-Нову, Португалия ($25,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 2 круг
12:00 | Элизабет Гамалий (Украина, 9) – Нина Штадлер (Швейцария)
Новомосковск, Украина ($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 2 круг
КОРТ №1
10:00 | —
Артём Мазур (Украина) – Александр Брайнин (Украина, 12)
КОРТ №2
10:00 | Егор Бакланов (Украина) – Артём Черкасов (Беларусь, 11)
Владислав Городинский (Украина, 7) – Данил Семёнов (Украина)
Игорь Дудун (Украина) – Федерико Хуан Агилар (Аргентина, 10)
КОРТ №3
10:00 | Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Роман Бойчук (Украина)
Илья Максимчук (Украина) – Тимур Мауленов (Казахстан, 2)
Анатолий Петренко (Украина, 6) – Василий Егоров (Украина)
КОРТ №4
10:00 | Иван Сергеев (Украина, 8) – Роман Венгер (Украина)
Илья Белобородько (Украина, 4) – Константен Биттун Кузмин (Франция)
Никита Рассолов (Украина) – Денис Паршутин (Украина, 9)
Лиепая, Латвия (Grade 5; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Владимир Якубенко (Украина) – Валерийс Воробьёвс (Латвия)
12:30 | Тарас Пахаренко (Украина) – Оливер Оякаар (Эстония)
15:30 | Виталий Беланов (Украина, Q) – Давис Ролис (Латвия, WC)
Суботица, Сербия (U14; Category 2; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Глеб Секачёв (Украина) – Марко Милосавлевич (Сербия)
Клостерс, Швейцария (U14; Category 2; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
16:00 | Стефания Пушкар (Украина) – Анина Дуррер (Швейцария, WC)
Елгава, Латвия (U14; Category 3; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
11:00 | Арсений Горак (Украина, Q) – Артурс Занарс (Латвия)
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