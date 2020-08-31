Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов





Монтемор-у-Нову, Португалия ($25,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 2 круг

12:00 | Элизабет Гамалий (Украина, 9) – Нина Штадлер (Швейцария)



Новомосковск, Украина ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 2 круг

КОРТ №1

10:00 | —

Артём Мазур (Украина) – Александр Брайнин (Украина, 12)

КОРТ №2

10:00 | Егор Бакланов (Украина) – Артём Черкасов (Беларусь, 11)

Владислав Городинский (Украина, 7) – Данил Семёнов (Украина)

Игорь Дудун (Украина) – Федерико Хуан Агилар (Аргентина, 10)

КОРТ №3

10:00 | Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Роман Бойчук (Украина)

Илья Максимчук (Украина) – Тимур Мауленов (Казахстан, 2)

Анатолий Петренко (Украина, 6) – Василий Егоров (Украина)

КОРТ №4

10:00 | Иван Сергеев (Украина, 8) – Роман Венгер (Украина)

Илья Белобородько (Украина, 4) – Константен Биттун Кузмин (Франция)

Никита Рассолов (Украина) – Денис Паршутин (Украина, 9)



Лиепая, Латвия (Grade 5; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

12:30 | Владимир Якубенко (Украина) – Валерийс Воробьёвс (Латвия)

12:30 | Тарас Пахаренко (Украина) – Оливер Оякаар (Эстония)

15:30 | Виталий Беланов (Украина, Q) – Давис Ролис (Латвия, WC)



Суботица, Сербия (U14; Category 2; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

10:00 | Глеб Секачёв (Украина) – Марко Милосавлевич (Сербия)

Клостерс, Швейцария (U14; Category 2; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

16:00 | Стефания Пушкар (Украина) – Анина Дуррер (Швейцария, WC)

Елгава, Латвия (U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

11:00 | Арсений Горак (Украина, Q) – Артурс Занарс (Латвия)

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