Анастасия Севастова: “Хотелось бы мне так играть в 16 лет, как Гауфф”

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31-й сеяной на турнире в США понадобилось три сета, чтобы победить юную американку Кори Гауфф.
“Хотелось бы мне так играть в 16 лет. Она отличная теннисистка, больше нечего сказать. Она начала матч немного медленнее меня, но по ходу встречи стала разыгрываться. Это в теннисе очень важно, как мне кажется. В третьем сете она показала свой лучший теннис. Она лучше подавала, лучше передвигалась по корту. К счастью, я сохраняла спокойствие и сумела одержать победу.
В третьем сете я допускала ошибки, много рисковала. Но учитывая то, как она она двигалась, было тяжело заканчивать розыгрыши. Она очень хорошо работала с мячом, отлично пробивала с бэкхенда, форхенд мог быть и лучше. Против неё очень некомфортно играть. Мне оставалось только хорошо играть геймы на своей подаче, чтобы иметь шанс выиграть матч”.
Следующей соперницей Севастовой в Нью-Йорке станет украинка Марта Костюк, которая в первом круге победила экс-десятую ракетку мира Дарью Касаткину.
Источник:
www.usopen.org