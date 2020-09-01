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Теннис

Анастасия Севастова: “Хотелось бы мне так играть в 16 лет, как Гауфф”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Хотелось бы мне так играть в 16 лет. Она отличная теннисистка, больше нечего сказать. Она начала матч немного медленнее меня, но по ходу встречи стала разыгрываться. Это в теннисе очень важно, как мне кажется. В третьем сете она показала свой лучший теннис. Она лучше подавала, лучше передвигалась по корту. К счастью, я сохраняла спокойствие и сумела одержать победу.

В третьем сете я допускала ошибки, много рисковала. Но учитывая то, как она она двигалась, было тяжело заканчивать розыгрыши. Она очень хорошо работала с мячом, отлично пробивала с бэкхенда, форхенд мог быть и лучше. Против неё очень некомфортно играть. Мне оставалось только хорошо играть геймы на своей подаче, чтобы иметь шанс выиграть матч”.

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Следующей соперницей Севастовой в Нью-Йорке станет украинка Марта Костюк, которая в первом круге победила экс-десятую ракетку мира Дарью Касаткину.

Анастасия Севастова: "Хотелось бы мне так играть в 16 лет, как Гауфф"
 

Источник:
www.usopen.org

Источник: btu.org.ua
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