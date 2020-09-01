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Новомосковск. Маштаков и Ваншельбойм поспорят за место в четвертьфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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В первом круге турнира ITF M15 Никита Маштаков, посеянный под седьмым номером, за полтора часа обыграл россиянина Бекхана Атлангериева: 6:3, 6:2.

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В свою очередь, Эрик Ваншельбойм за аналогичное время победил представителя Беларуси Алексея Хомича – 6:3, 6:4. В среду теннисисты сыграют друг против друга во втором круге Lake Park Open. Это будет первая встреча для Маштакова и Ваншельбойма на профессиональном уровне.

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Прямые трансляции матчей турнира в Новомосковске с двух кортов доступны здесь.

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Новомосковск. Маштаков и Ваншельбойм поспорят за место в четвертьфинале
 

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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