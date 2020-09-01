Новомосковск. Маштаков и Ваншельбойм поспорят за место в четвертьфинале

Новости
Сегодня, 09:12
Украинские теннисистки установили рекорд на US Open после первого игрового дня
Сегодня, 07:35
US Open. Завацкая выбывает после первого круга
Сегодня, 07:19
US Open. Ястремская за два с половиной часа обыграла свою первую соперницу
Сегодня, 01:59
US Open. Бондаренко праздновала первую победу в основе с 2016 года
Украинцы успешно начали выступление на домашнем турнире ITF
В первом круге турнира ITF M15 Никита Маштаков, посеянный под седьмым номером, за полтора часа обыграл россиянина Бекхана Атлангериева: 6:3, 6:2.
В свою очередь, Эрик Ваншельбойм за аналогичное время победил представителя Беларуси Алексея Хомича – 6:3, 6:4. В среду теннисисты сыграют друг против друга во втором круге Lake Park Open. Это будет первая встреча для Маштакова и Ваншельбойма на профессиональном уровне.
> Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Прямые трансляции матчей турнира в Новомосковске с двух кортов доступны здесь.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK
Фото: ФТУ.