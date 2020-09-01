Обзор матча Марта Костюк – Дарья Касаткина на US Open (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисОбзор матча Марта Костюк – Дарья Касаткина на US Open (ВИДЕО)ТеннисОбзор матча Марта Костюк – Дарья Касаткина на US Open (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Сен. 01, 2020 в 05:080Share3 Репортаж матча первого круга на Открытом чемпионате США с участием украинской теннисистки. Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:двенадцать + двенадцать = Вам может понравиться Теннис US Open. Севастова станет соперницей Костюк во втором круге01.09.20202Читать большеТеннис Прямая трансляция: Даяна Ястремская – Астра Шарма. US Open. Первый круг01.09.202016Читать большеТеннис Прямая трансляция: Марта Костюк – Дарья Касаткина. US Open. Первый круг31.08.202042Читать большеТеннис Прямая трансляция: Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. US Open. Первый круг31.08.202024Читать большеТеннис Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче31.08.20203Читать большеТеннис Прямая трансляция: Сергей Стаховский – Петер Полански. Острава. Первый круг31.08.202011Читать большеТеннис US Open. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной в первом круге: превью матча31.08.20207Читать большеТеннис Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)31.08.20206Читать большеТеннис Прага. Снигур проигрывает в стартовом матче31.08.20204Читать большеТеннис US Open. Катерина Козлова против Уитни Осигве в первом круге: превью матча31.08.20207Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболПрофутбол будет закрыт. На 2+2 будет создана новая футбольная передача29.08.202029.08.2020ФутболЛозовой будет играть за Металл23.08.202023.08.2020ФутболМеталл подал заявку на сезон 2020/2128.08.202028.08.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболСабо раскритиковал игру Динамо26.08.202026.08.2020ФутболШахтер подписал нового тренера06.07.202006.07.2020ФутболРух заявил Белого на сезон23.08.202023.08.2020ФутболАталанта согласовала переход Миранчука. Малиновский – на выход?29.08.202029.08.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020