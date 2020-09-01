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Теннис

Обзор матча Марта Костюк – Дарья Касаткина на US Open (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Репортаж матча первого круга на Открытом чемпионате США с участием украинской теннисистки.


 

Источник: btu.org.ua
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