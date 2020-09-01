Тим Пютц: “Во втором отеле кроме игроков живут и обычные люди, там проходят свадебные торжества”

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Немецкий теннисист рассказал об условиях для игроков во время выступления в Нью-Йорке.



64-я ракетка мира в паре Тим Пютц сыграл на кортах в США в рамках “Мастерса”, но не прошел в парную сетку Открытого чемпионата США и на выходных покинул Нью-Йорк.

“USTA критикуют, потому что они ни разу не говорили ни нам, игрокам, ни публично, что во втором отеле вовсе нет никакого «пузыря». Другой отель, где проживает 90% игроков, – там все иначе. Его полностью забронировали для USTA, там есть охрана на каждом входе и выходе. Но такого нет во втором отеле. В теории, мы можем выйти из здания. Они просто сняли несколько этажей для игроков и сотрудников. Но в нем также живут и обычные люди. Внизу есть зоны, которые разделены, но также есть те места, где мы контактируем друг с другом. Например, мы пользуемся тем же входом, тем же лифтом. Также повара, охрана и водители вечером разъезжаются по своим домам. Про это нам не рассказывали. Но теперь, например, Ришару Гаске, он был одним из 11 игроков, контактировавших с Пером, запретили вообще всё, кроме как самого выступления и проживания в комнате. Но он говорил, что на прошлой неделе в этом втором отеле было четыре свадебные вечеринки.

Про это все нам не говорили, хотя, в целом, мне кажется, что USTA проделала отличную работу. Вероятно, этот турнир проходит в более безопасных условиях, чем остальные. Но если бы нас предупредили раньше, что это не стопроцентный пузырь, то люди би злились меньше. А многие действительно злятся. Они не предупредили нас, что в бейджи вмонтированы GPS-датчики. Сотрудники нам все время говорят, чтобы мы их носили. Нам также не говорили, что могут возникнуть проблемы, если мы будем есть за столиком в ресторане игроков вдвоем. Там за каждым столом по два стула, поэтому, конечно, все так и садились есть по двое. Но только до истории с тренером Дельена и Пельи. Они как раз если за столом со своим тренером, поэтому, конечно, сидели без масок. Это нужно было озвучить заранее. И теперь, похоже, что 11 игроков (из списка контактов с Пером) могут соревноваться, потому что USTA с помощью GPS может подтвердить, что они не ели вместе с Пэром. И когда они играли в карты, то все носили маски”.







Источник:

sportschau.de